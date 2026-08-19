КИМ ЮСИН

Ким Юсин (595 — 18 августа 673) — военачальник, идеолог, политический деятель Силла.

Сыграл ведущую роль в объединении древнекорейских земель под властью этого государства (660-е).

К. Ю. являлся потомком последнего правителя государства Кая. В возрасте 15 лет он примкнул к «хваранам» (военным отрядам, состоящим из юношей-аристократов). Вместе с Ким Чхунчху (позже, ставшим ваном Мунму) выступал за скорейшее подчинение Пэкче и Когурё с помощью войск империи Тан и объединение корейских земель вокруг Силла. Во внутренней политике считал идеалом централизованное бюрократическое государство танского образца, стремился к значительному ограничению в пользу правителя традиционных для аристократии Силла привилегий. Стал председателем Совета Знати.

В 660 К. Ю., поддерживаемый армией Тан, завоевал Пэкче, а в 668 под совместными ударами Тан и Силла пало Когурё. Позже К. Ю. дал отпор военному нападению танцев и объединил Корейский п-ов (см. Силла Объединенное ).

«Биография Ким Юсина» занимает первое и значительное место в разделе «Биографии» летописи «Самгук саги» (1145), что отражает значительную роль К. Ю. в истории Кореи.

Лит.: Ким Бусик. Самгук саги. Т. 3. M., 2002; Тихонов В. М., Кан Мангиль. История Кореи: В 2 т. Т. 1: С древнейших времен до 1904 г. М., 2011.