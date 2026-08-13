КИМ ЮЛИЙ ЧЕРСАНОВИЧ

КИМ ЮЛИЙ ЧЕРСАНОВИЧ - русский поэт, композитор .

Окончил историко-филологический факультет Московского государственного педагогического института имени В. И. Ленина (1959 год). Работал учителем русского языка и литературы на Камчатке (1959-1962 годы), в московских школах (1962-1968 годы).

Один из ве­ду­щих мас­те­ров ав­тор­ской пес­ни. Пер­вые пес­ни и сти­хи создал в годы студенчества: «Гриб» (1957 год), «В лесничестве» (1958 год), «Губы окаянные» (1959 год) и др. Для школьных театрализованных выступлений написал песни «Капитан Беринг» (1959 год), «Тундра моя» (1960 год), «Тумгутум» (1960 год); музыкальный цикл к 150-летию Бородинской битвы («Гренадеры», «Кавалергарды», «Бомбардиры» и др.; 1962 год).

Выступал с исполнением собственных песен с начала 1960-х годов. С середины 1960-х годов принимал участие в правозащитном движении. Остросоциальные песни Кима 1960-х годов передают отношение народа к власти во всех его эмоциональных оттенках - от насмешливой язвительности до открытой ненависти: написанная эзоповым языком «Весенняя песенка» (1963 год), исполненное злой иронии «Сказание о Петре Якире, который родился в 1923 году, а сел в 1937-м» (1964 год), гневное «Письмо хунвейбинам» (1966 год), саркастический «Монолог пьяного Брежнева» (1968 год) и др.

Документальная основа сочетается в песнях Кима с гиперболическими, сатирическими и фантастическими образами, имитация бытовой речи - с гневной патетикой. В 1969-1985 годах под псевдонимом Ю. Михайлов сотрудничал с режиссёрами театра и кино. Автор стихов к песням из фильмов «Бумбараш», «Остров сокровищ», «Точка-точка-запятая», «Двенадцать стульев», «Про Красную Шапочку», «Обыкновенное чудо», «Усатый нянь», «Ярославна, королева Франции», «Дульсинея Тобосская», «Пеппи-Длинный чулок», «Человек с бульвара Капуцинов», «Убить дракона» и др.; песен к спектаклям.

Среди произведений Кима - пьесы «Ной и его сыновья» (поставлена в 1985 году), «Московские кухни» (поставлена в 1989 году), «Кто царевну поцелует?» (поставлена в 1997 году); переложения для сцены литературных произведений; цикл очерков «Однажды Михайлов...» (1990-2000 годы); очерки о мастерах авторской песни «Спой нам, Визбор!» (1985 год), «О песнях Михаила Щербакова» (1990 год), «Памяти Евгения Клячкина» (1994 год), «Возвращение Галича» (1993 год).

Сочинения:

На соб­ст­вен­ный мо­тив. М., 1998

Со­б­ра­нье пе­ст­рых глав. М., 1998. [T. 1–2]

Со­чи­не­ния. М., 2000

Мо­заи­ка жиз­ни. М., 2000

Бе­ле­ет мой па­рус. М., 2002

Бу­кет из раз­но­тра­вья. М., 2006.

Иллюстрация:

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