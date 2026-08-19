КИМ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ

Ким, Роман Николаевич (01.08[20.07].1899, по др. данным 15[03].09.1897, Владивосток — 14.05.1967, Москва) — российский японовед, писатель, контрразведчик.

Из семьи корейских эмигрантов, связанной с антияпонским подпольем. Учился в Токио, в школах Ётися и Фуцубу (1906—1913), окончил Дальневосточный университет во Владивостоке (1923). С 1922 — секретный сотрудник Особого государственного политического управления (ОГПУ), оперативный псевдоним — «Мартэн». С 1923 — профессор Московского института востоковедения и преподаватель военной академии. Одновременно сотрудник японского отделения ОГПУ-НКВД (Народного комиссариата внутренних дел), ключевая фигура в большинстве контрразведывательных операций СССР против Японии в 1923—1945, старший лейтенант госбезопасности; неоднократно награжден за выполнение «заданий особой государственной важности». В 1937 незаконно репрессирован, в заключении до 29 декабря 1945. Реабилитирован в 1959. Печатался с 1923. Первый переводчик сочинений Р. Акутагава на русский язык. Соавтор Б. А. Пильняка (Корни японского солнца / Ноги к змее, 1927). С 1951 — в числе ведущих писателей детективного жанра в СССР. Руководитель секции приключенческой и фантастической литературы в Союзе писателей СССР. Автор идеи «советского ответа Джеймсу Бонду». Произведения К. переведены на многие языки.

Соч.: Три дома напротив, соседних два. М., 1933; Тетрадь, найденная в Сунчоне. М., 1951; Девушка из Хиросимы. М., 1954; Агент специального назначения. М., 1956; Кобра под подушкой. М., 1960; По прочтении сжечь. М., 1962; Кто украл Пуннакана? М., 1963; Школа призраков. М., 1965; Тайна ультиматума. М., 1969.

Лит.: Куланов А. Е. Роман Ким. М., 2016.