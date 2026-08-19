КИМ Олег Витальевич

Родился 13 мая 1974 г. в городе Комсомольск-на Амуре. Выпускник исторического факультета Кемеровского государственного университета (1991–1996).

С 1999 г. работает на факультете на кафедре новой, новейшей истории и международных отношений. В 2001 г. защищена кандидатская диссертация по теме «Проблема азиатского способа производства в отечественной историографии». (Томский государственный университет, 2001) С 2003 г. работает на кафедре истории средних веков. С 2006 г. доцент кафедр истории средних веков и новой, новейшей истории и международных отношений.

В настоящее время доцент кафедры истории цивилизации и социокультурных коммуникаций Факультета истории и международных отношений Кемеровского государственного университета

Область интересов : Проблемы модернизации и индустриализации европейских обществ в раннее Новое время, современные методы и методологические подходы в проблемах всеобщей истории, история межд. отношений в новое время, социальные аспекты истории вост. обществ.

Сочинения: Роль Коминтерна в вопросе формационной характеристики докапиталистического Китая (1920-1931) // Историческая наука на рубеже веков Т.III, Томск, 1999;

Обсуждение проблем теории цивилизаций в научной прессе в 90-е годы // Европейские исследования в Сибири. Томск, 2000. Вып. 2.;

Мир-системный анализ и современная историческая наука // Молодые международники Сибири. Томск, 2000;

Гегемония Европы в новое время и современная теория мировых систем // Сб. тр. областной научной конференции «Молодые ученные Кузбассу. Взгляд в XXI век». Кемерово, 2001;

К вопросу о характеристике буржуазных революций нового времени // Историческая наука в Сибири: проблемы методологии. Томск, 2002;

Проблема современной периодизации новой истории Европы // Сб. науч. ст. «Молодые ученые Кузбасса», посвященный 60-летию Кемеровской области. Кемерово, 2003.