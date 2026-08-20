КИМ ХОН ДО

КИМ ХОН ДО - корейский художник.

Родом из Кимхэ, обучался у Кан Се Хвана. Стал придворным художником в составе Тохвасо - специального ведомства по делам живописи; был обязан писать придворные порт­ре­ты , запечатлевать различные официальные церемонии. Его талант высоко ценил правитель Чон Джо; Ким Хон До удостаивался чести писать королевский портрет.

В 1791 году получил должность начальника уезда Йонпхун, что было редкостью для представителя «среднего сословия» чунъинов, к которому Ким Хон До принадлежал. Один из самых прославленных корейских живописцев периода Чосон, Ким Хон До с равным совершенством создавал изображения даосских «бессмертных», произведения в жанре «цветы и птицы» и на тему биографий именитых чиновников, каждый раз свободно варьируя стилистическую манеру. Значительное место в его творчестве занимал пей­заж .

Как и многие корейские мастера XVIII века, Ким Хон До прославлял красоты родной природы, работая в русле направления чингён сансу (изображение реальных ландшафтов): «Водопад девяти драконов» (Музей корейского изобразительного искусства, Пхеньян), «Альбом года пёнджин» (1796 год, Музей Хоам, Йонъин), «Водопад летящего феникса» (Музей Кансон, Сеул). Широкую известность получили жанровые композиции Ким Хон До, посвящённые людям труда, их повседневным занятиям и развлечениям: «Кузница», «Кроют черепицей кровлю», «Танец», «Борьба ссирым», «Женщины, стирающие бельё» и др. (Национальный музей, Сеул); эти небольшие альбомные листы отмечены отточенным линейно-графическим мастерством, остротой жизненных наблюдений, тонким юмором.

Иллюстрация:

Ким Хон До. «Урок в кон­фу­ци­ан­ской шко­ле». На­цио­наль­ный му­зей (Се­ул). Архив БРЭ.

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