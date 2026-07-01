КИЛВА

КИЛВА - средневековый суахилийский город, столица одноименного султаната на восточном побережье Африки (тер­ри­то­рия совр. Тан­за­нии).

В IX-X веках перевалочный пункт на пути от Софалы и Мадагаскара до Адена. В конце X века в Килве утвердилась арабская династия, началось распространение ис­ла­ма . В XII веке крупный торговый и ремесленный центр (ткачество, изготовление изделий из железа и меди и др.). Расцвет султаната Килвы был связан с установлением и расширением торговли суахилийских городов (прежде всего золотом) с государством Мо­но­мо­та­па .

Наивысшего могущества Килва достигла в XIII - 1-й половине XIV века. В этот период султаны Килвы полностью контролировали торговлю между южной и северной частями восточноафриканского побережья, чеканили собственную мо­не­ту . Ослабление центральной власти, а также усиление северного соседа Килвы - Пате во 2-й половине XIV века стали причиной постепенного упадка султаната. В 1502 году Килва признала сюзеренитет короля Португалии. После отказа от выплаты дани разрушена в 1505 году экспедицией Ф. д’Алмейды (остатки города уничтожены в 1528 году).

В XVIII веке султанат Килвы (номинально существовал до 1843 года) попал под контроль Омана. Близ разрушенной Килвы образовался населённый пункт Килва-Кивиндже, ставший в XIX веке одним из региональных центров работорговли, начальным пунктом караванной дороги вглубь материка.

С 1958 года Килва - государственный архитектурный заповедник. Сохранились остатки 4 мечетей, в том числе Большой мечети с обширным залом под плоской крышей в северной части (XII век) и прямоугольным залом (между 1422 и 1442 годами) с 30 куполами на 8-гранных каменных столбах в южной части. Замок Джереза (XVIII век); дворец Макутани (вероятно, XVIII век), окружённый стенами (угловая башня гранёная); остатки жилых кварталов. В 1,5 км к югу от замка - богато декорированный дворец Хусуни-Кубва (конец XIII века; длина 150 м) с помещениями, расположенными вокруг внутренних дворов. Близ него - крепость Хусуни-Ндого. Архитектурные памятники Килвы включены в список Всемирного наследия.

Иллюстрация:

Кил­ва. Руи­ны Боль­шой ме­че­ти. Архив БРЭ.

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