КИЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ 1918 ГОДА
КИЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ 1918 ГОДА - восстание матросов военного флота Германской империи.
Положило начало Ноябрьской революции 1918 года. Было спровоцировано приказом адмирала Р. К. Ф. фон Шеера от 24.10.1918 года, распорядившегося вывести обескровленный флот в море для «последнего решающего боя» с флотом Великобритании. Адмирал отдал приказ по собственной инициативе, не имея указаний верховного главнокомандования, в то время, когда уже шли переговоры о перемирии между Германией и странами Антанты. 30.10.1918 года военные моряки в Вильгельмсхафене отказались выполнить приказ Шеера.
Зачинщики беспорядков были арестованы и доставлены в Киль. 3 ноября военные открыли огонь по демонстрантам, требовавшим освобождения арестованных. Были убиты 7 человек. Расстрел мирной демонстрации вызвал взрыв возмущения. Экипажи боевых кораблей на рейде Киля подняли красные флаги, к матросам присоединились рабочие. Восставшие установили тесные контакты с представителями Независимой социал-демократической партии Германии (НСДПГ) и профсоюзами и к вечеру 4 ноября взяли город под свой контроль.
Власть в Киле перешла к первому в Германии Совету матросских и солдатских депутатов. Направленные в Киль для восстановления порядка войска перешли на сторону восставших либо возвратились в казармы. Прибывший в Киль уполномоченный имперского правительства депутат рейхстага Г. Носке не смог повлиять на развитие событий. Совет направил своих представителей в другие города, что способствовало быстрому подъёму революционного движения на всей территории Германии.