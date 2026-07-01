КИЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ 1918 ГОДА

КИЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ 1918 ГОДА - восстание матросов военного флота Германской империи.

По­ло­жи­ло на­ча­ло Но­ябрь­ской ре­во­лю­ции 1918 года. Было спровоцировано приказом адмирала Р. К. Ф. фон Шеера от 24.10.1918 года, распорядившегося вывести обескровленный флот в море для «последнего решающего боя» с флотом Великобритании. Адмирал отдал приказ по собственной инициативе, не имея указаний верховного главнокомандования, в то время, когда уже шли переговоры о перемирии между Германией и странами Антанты. 30.10.1918 года военные моряки в Вильгельмсхафене отказались выполнить приказ Шеера.

Зачинщики беспорядков были арестованы и доставлены в Киль. 3 ноября военные открыли огонь по демонстрантам, требовавшим освобождения арестованных. Были убиты 7 человек. Расстрел мирной демонстрации вызвал взрыв возмущения. Экипажи боевых кораблей на рейде Киля подняли красные флаги, к матросам присоединились рабочие. Восставшие установили тесные контакты с представителями Не­за­ви­си­мой со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии Гер­ма­нии (НСДПГ) и профсоюзами и к вечеру 4 ноября взяли город под свой контроль.

Власть в Киле перешла к первому в Германии Совету матросских и солдатских депутатов. Направленные в Киль для восстановления порядка войска перешли на сторону восставших либо возвратились в казармы. Прибывший в Киль уполномоченный имперского правительства депутат рейхстага Г. Нос­ке не смог повлиять на развитие событий. Совет направил своих представителей в другие города, что способствовало быстрому подъёму революционного движения на всей территории Германии.

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