КИЛЬСКИЕ МИРНЫЕ ДОГОВОРЫ 1814 ГОДА

КИЛЬСКИЕ МИРНЫЕ ДОГОВОРЫ 1814 ГОДА - соглашения, завершившие датско-шведскую войну 1813-1814 годов и англо-датскую войну 1807-1814 годов .

Подписаны 14.01.1814 года в результате мирных переговоров в городе Киль, которые начались в декабре 1813 года, после того как части Северной армии союзников по антифранцузской коалиции нанесли поражение Дании, выступавшей на стороне Франции. По договору между Данией и Швецией датский король Фредерик VI уступил шведскому ко­ро­лю Кар­лу XIII королевство Норвегия на условиях образования «соединённого королевства» при наследственной власти шведского короля.

Швеция гарантировала сохранение Норвегией всех её прав, свобод и привилегий. Взамен в качестве компенсации она обязалась передать Дании Шведскую Померанию (за исключением порта Штральзунд, для которого был установлен особый режим и где Швеция могла пользоваться торговыми привилегиями) и остров Рюген. Кроме этого, договор предусматривал прекращение военных действий между Данией и союзниками Швеции - Россией и Пруссией.

По мирному договору между Данией и Великобританией последняя возвратила Дании все её колонии, за исключением острова Гельголанд, но получила особые права в Штральзунде. Дания обязалась перейти на сторону антинаполеоновской коалиции и предоставить в её распоряжение 10 тысяч солдат, на содержание которых Великобритания должна была выплачивать 400 тысяч фунтов стерлингов ежегодно. Обе стороны договорились не заключать сепаратного мира с Францией и восстановить довоенные торговые отношения.

Кильские мирные договоры были ратифицированы правительствами подписавших их стран в феврале 1814 года и подтверждены на Вен­ском кон­грес­се 1814-1815 годов, за ис­клю­че­ни­ем пунк­та о Швед­ской По­ме­ра­нии и о. Рю­ген, ко­то­рые ре­ше­ни­ем кон­грес­са бы­ли пе­ре­да­ны Прус­сии. Вза­мен Да­ния по­лу­чи­ла гер­цог­ст­во Лау­эн­бург.

Ис­торические источники:

Danske Traktater efter 1800. Første Samling. Politiske Traktater. Kbh., 1877. Bd1: 1800–1863. S. 56–74.

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