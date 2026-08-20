КИЛПАТРИК УИЛЬЯМ ХЕРД

КИЛПАТРИК УИЛЬЯМ ХЕРД - американский педагог, ученик и последователь Дж. Дьюи .

Образование получил в Мерсеровском университете (1891, Мейкон, штат Джорджия) и университете Джона Хопкинса. В 1890-х годах преподавал в школах штата Джорджия, в Мерсеровском университете (1897-1906 годы, в 1903-1905 годах его президент).

В 1909-1938 годах преподаватель, профессор педагогического колледжа Ко­лум­бий­ско­го университета (Нью-Йорк) . Килпатрик - сто­рон­ник праг­ма­тист­ской пе­да­го­ги­ки , рассматривал школу как инструмент демократии в сфере образования. Разработанная им педагогическая система («экспериментализм») опирается на философию прагматизма и психологию бихевиоризма.

Килпатрик отвергал традиционную школу, основанную на передаче учащимся готовых знаний вне связи с реальными запросами и жизненными потребностями детей. Отрицал необходимость школьных программ, классно-урочной системы обучения. Призывал к отказу от разделения учебной и внеучебной деятельности, стремясь строить педагогический процесс как организацию деятельности ребёнка в социальной среде.

Широкую известность в США и других странах (в СССР - в 1920-х годах) получила работа Килпатрика «Метод проектов» (1918 год, русский перевод 1925 год), в которой он развивал идею обучения через организацию «целевых актов». Различал 4 вида проектов: созидательный (производительный), потребительский (его целью является потребление в широком смысле, включая развлечение), проект решения проблемы (или каких-либо интеллектуальных затруднений, которые могут быть сопутствующими и в созидательном проекте, но здесь выступают как ведущие), проект-упражнение. В

последующих работах - «Основы метода» (1925 год, русский перевод 1928 год), «Воспитание в условиях меняющейся цивилизации» (1926 год, русский перевод 1930 год) и др. - Килпатрик отстаивал тезис о том, что школа должна готовить учащихся к жизни в условиях динамично меняющегося общества, к столкновению с ещё неизвестными проблемами будущего. В этом контексте противопоставлял ориентации школы на традиционные учебные предметы, не обладающие инструментальной жизненной ценностью, задачу вооружения ребёнка методами решения проблем, поиска, исследования.

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