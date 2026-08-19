КИЛМЕЙНХЕМСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1882

Килмейнхемское соглашение 1882 — договоренность между лидерами ирландского движения за гомруль и британским правительством в апреле-мае 1882.

Заключенный в Килмейнхемскую тюрьму лидер движения Чарлз Стюарт Парнелл через своего сторонника, капитана О’Ши вступил в переговоры с главой либерального правительства У. Гладстоном и членом кабинета Дж. Чемберленом. В результате достигнутых договоренностей Гладстон пошел на уступки по аграрному вопросу, Парнелл и ряд других ирландских политических деятелей были освобождены из заключения, наместник Ирландии Форстер был отправлен в отставку. В свою очередь Парнелл взял на себя обязательство способствовать прекращению аграрных беспорядков в Ирландии. Соглашение свидетельствовало о достижении компромисса между либеральным кабинетом Гладстона и лидерами ирландского движения.

Лит.: Джексон Т. А. Борьба Ирландии за независимость. М. 1949; Керженцев П. М. Ирландия в борьбе за независимость. М. 1936; Тарле Е. В. Чарльз Парнель. Страница из истории Англии и Ирландии // Тарле Е. В. Сочинения в 12 т. Т. 1. М., 1957. С. 38—118; Gladstone and Ireland: Politics, Religion and Nationality in the Victorian Age / Ed. Boyce D. G. and O’Day A. Palgrave Macmillan, 2011; O’Brien С. С. Parnell and his party. 1880—1890. Oxford, 1957.