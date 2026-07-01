КИЛКЕННИЙСКИЕ СТАТУТЫ

Килкеннийские статуты — 35 законодательных актов, принятых в 1366 на заседании ирландского парламента в г. Килкенни под руководством принца Лайонела, герцога Кларенса, наместника английского короля Эдуарда III в Ирландии.

Целью К. с. было укрепление власти над Ирландией в условиях кризиса английской колонии, междоусобиц англо-ирландской знати и угрозы со стороны гэльских вождей. В К. с. были сведены воедино более ранние постановления о сокращении контактов между английским и гэльским населением в Ирландии для противодействия влиянию «ирландских врагов» на «лояльных» жителей колонии. Англичанам запрещалось использовать ирландский язык и традиционное право, соблюдать гэльские обычаи, а также вступать в дружественные отношения с ирландцами. Ряд К. с. посвящен поддержанию порядка в колонии и обороне от нападений ирландцев. Противодействие гэльскому влиянию должно было оказываться в том числе через церковь: в К. с. подтверждались судебные привилегии церкви, дарованные английской короной; ирландцы не имели права занимать церковные должности в колонии. Принятие К. с. не смогло предотвратить дальнейшее ослабление английской власти; территория колонии продолжала сокращаться, на землях англо-ирландской знати К. с. не соблюдались. Планомерное искоренение гэльской культуры началось лишь во время повторной английской колонизации Ирландии (XVI—XVII вв.).

Лит.: Hand G. J. The Forgotten Statutes of Kilkenny: A Brief Survey // Irish Jurist. Vol. 1. 1966. P. 299—312; A New History of Ireland. Vol. 2: Medieval Ireland, 1169—1534 / Ed. A. Cosgrove. Oxford, 1987.