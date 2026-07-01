КИЛИКИЙСКОЕ АРМЯНСКОЕ ЦАРСТВО

КИЛИКИЙСКОЕ АРМЯНСКОЕ ЦАРСТВО - государственное образование, существовавшее на территории Киликии с 1080 года до 1375 год.

Возникло (наряду с другими армянскими княжествами в Эдессе, Антиохии, Мелитине и пр.) в XI веке в результате массового исхода армян из Армении после нашествий сельджуков, а также захвата Ви­зан­ти­ей Васпураканского царства, Ани и Карса и переселения армян в западные области Византийской империи. В 1080 году Рубен из царского рода Багратидов (Багратуни) провозгласил гористую Суровую Киликию независимым княжеством и основал династию Рубенидов (Рубинян). Туда, в замок Ромкла на Чёрной горе, переместилась резиденция армянских католикосов, после падения Ани вынужденных жить в Византии. Позднее католикосат был перенесён в столицу Киликийского армянского царства - город Сис. В 1097 году Константин I (правил в 1095-1100 годах) в союзе с кре­сто­нос­ца­ми изгнал сельджуков из Киликии Равнинной. Торос I (правил в 1100-1129 годах) в союзе с христианскими правителями Сирии успешно воевал с Византией и сельджуками.

Новую волну иммиграции в Киликийское армянское царство из Центральной Армении вызвало татаро-монгольское нашествие. Наивысшего расцвета Киликийское армянское царство достигло при Левоне II (правил в 1187-1219 годы), провозглашённом царём в 1198 году. При нём успешно развивались сельское хозяйство, ремёсла, торговля, наука и искусство. В скрипториях при монастырях создавались выдающиеся литературные произведения, труды по ис­то­рио­гра­фии , фи­ло­со­фии, бо­го­сло­вию, пра­ву, ме­ди­ци­не, сло­жи­лась зна­ме­ни­тая шко­ла жи­во­пи­си (смотрите Ки­ли­кий­ская шко­ла ми­ниа­тю­ры ). Круп­ны­ми тор­го­вы­ми, куль­тур­ны­ми и ре­мес­лен­ны­ми цен­тра­ми ста­ли го­ро­да Сиc, Тарс, Ма­ме­дия, Ада­на, Ай­ас.

С приходом династии Хетумидов (Хетумян; XIII век) владения Киликийского армянского царства расширились. Порт Айас стал центром торгового обмена между Востоком и Западом. Основные предметы экспорта - ювелирные изделия киликийского производства, слитки металлов, ковры, шерстяные ткани, хлопок, скот; импорта - меха, сахар, краски, пряности. При Хетуме I (правил в 1226-1270 годах) Киликийская Армения вела почти беспрерывные войны с египетскими султанами в союзе с монголами, которые до принятия ислама обеспечивали защиту Киликийского армянского царства от мам­лю­ков и Иконийского султаната.

После падения государства Хулагуидов (середина XIV века) и изгнания из Сирии крестоносцев возросла угроза завоевания Киликийского армянского царства султанами Египта и Сирии, войска которых постоянно вторгались на её территорию. Обращения за помощью к христианским государствам не дали сколько-нибудь значительных результатов. В 1375 году после трёхмесячной осады мамлюки овладели Сисом, спустя несколько лет - горными районами.

На протяжении всего существования Киликийское армянское царство как Константинопольский патриархат, так и католическая церковь добивались заключения унии с киликийским католикосатом, существующим поныне (резиденция католикоса Великого Дома Киликии находится в Антильясе, близ Бейрута, в Ливане) и признающим главенство Эчмиадзина в Ар­мян­ской апо­столь­ской церк­ви .

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