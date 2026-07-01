КИЛИКИЙСКАЯ ШКОЛА
КИЛИКИЙСКАЯ ШКОЛА - миниатюры, школа армянской книжной миниатюры XII-XIV веков.
Сложилась в Киликийском армянском царстве на основе традиций миниатюры коренной Армении, а также достижений византийской и западноевропейской живописи того времени. Главные центры Киликийской школы - монастыри Ромкла, Скевра, Акнер, Грнер, Дразарк.
Основные элементы оформления рукописей (Евангелий и др.), развитые Киликийской школой, - хораны (арочное оформление «канонов согласия»), маргинальные знаки (указатель абзаца или главы текста), заглавные буквы, сюжетные иллюстрации.
Для миниатюр периода расцвета (середина XIII века; Торос Рослин) характерны эмоциональность образов, стремление к объёмной моделировке форм, богатство орнаментальных мотивов, виртуозность динамичного рисунка, звучность красок.
Иллюстрация:
Киликийская Армения. Деисус с предстоящими Левоном II и его семьёй. Миниатюра из Евангелия царицы Кечап. 1272. Сис. Армянский собор Св. Иакова в Иерусалиме. Архив БРЭ.