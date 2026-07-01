КИЛИКИЙСКАЯ ШКОЛА

КИЛИКИЙСКАЯ ШКОЛА - ми­ниа­тю­ры, шко­ла армянской книж­ной ми­ниа­тю­ры XII-XIV веков.

Сло­жи­лась в Ки­ли­кий­ском ар­мян­ском цар­ст­ве на основе традиций миниатюры коренной Армении, а также достижений византийской и западноевропейской живописи того времени. Главные центры Киликийской школы - монастыри Ромкла, Скевра, Акнер, Грнер, Дразарк.

Основные элементы оформления рукописей (Евангелий и др.), развитые Киликийской школой, - хораны (арочное оформление «канонов согласия»), маргинальные знаки (указатель абзаца или главы текста), заглавные буквы, сюжетные иллюстрации.

Для миниатюр периода расцвета (середина XIII века; Торос Рослин) характерны эмоциональность образов, стремление к объёмной моделировке форм, богатство орнаментальных мотивов, виртуозность динамичного рисунка, звучность красок.

Иллюстрация:

Ки­ли­кий­ская Ар­ме­ния. Деи­сус с пред­стоя­щи­ми Ле­во­ном II и его семь­ёй. Ми­ниа­тю­ра из Еван­ге­лия ца­ри­цы Ке­чап. 1272. Сис. Ар­мян­ский со­бор Св. Иако­ва в Иеру­са­ли­ме. Архив БРЭ.

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