КИЛИК

КИЛИК - со­суд для пи­тья ви­на, из гли­ны или ме­тал­ла, в ви­де пло­ской ча­ши на нож­ке с дву­мя го­ри­зон­таль­ны­ми руч­ка­ми.

В куль­ту­рах, свя­зан­ных с древнегреческой тра­ди­ци­ей, килики были широко распространены в VI-II веках до нашей эры. Ножки у киликов имели разную форму - от низкого поддона до высокой тонкой стойки. Снаружи и внутри поверхность килика покрывалась чернофигурной и краснофигурной росписью (VI-IV века), тиснёным ор­на­мен­том (IV век) или сложным рельефом по чёрному лаку (конец IV-II века). В VI-V веках по форме и искусству росписи киликов достигли самого высокого совершенства.

Иллюстрация:

Крас­но­фи­гур­ный ки­лик. Ат­ти­ка. 410–400 до н. э. Ма­стер «Лон­дон Е 106». Эр­ми­таж (С.-Пе­тер­бург). Архив БРЭ.

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