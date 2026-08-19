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КИЛИК
КИЛИК - сосуд для питья вина, из глины или металла, в виде плоской чаши на ножке с двумя горизонтальными ручками.
В культурах, связанных сдревнегреческой традицией, килики были широко распространены в VI-II веках до нашей эры. Ножки у киликов имели разную форму - от низкого поддона до высокой тонкой стойки. Снаружи и внутри поверхность килика покрывалась чернофигурной и краснофигурной росписью (VI-IV века), тиснёным орнаментом (IV век) или сложным рельефом по чёрному лаку (конец IV-II века). В VI-V веках по форме и искусству росписи киликов достигли самого высокого совершенства.
Иллюстрация:
Краснофигурный килик. Аттика. 410–400 до н. э. Мастер «Лондон Е 106». Эрмитаж (С.-Петербург). Архив БРЭ.
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