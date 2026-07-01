КИЛЕР КРИСТИН

Британская модель и девушка по вызову, главная участница громкого политического скандала 1963 г. в Великобритании, получившего название «Дело Профьюмо ».

Ранние годы

В 1957 г. приехала в Лондон. С 15 лет стала работать моделью в магазине одежды. После этого была официанткой в ресторане, а затем стала «топлес»-танцовщицей в кабаре-клубе в Сохо, среди клиентов которого были в основном американцы и арабы. Здесь она повстречала врача-остеопата и художника Стивена Уорда, который вращался в самых высших кругах Великобритании. В 1959 г. он предложил ей переехать в гостевой дом поместья Кливден в Бакингемшире, который он снимал за символическую плату у владельца лорда Астора, и где нередко бывали представители высшего общества. Именно здесь и состоялось ее знакомство в 1961 г. с британским военным министром Джоном Профьюмо, после чего состоялась их связь, но вскоре последовал разрыв. Параллельно развивались ее отношения с советским военно-морским атташе Е.М. Ивановым. Ситуация стала достоянием общественности из-за пылкого поклонника Кристин, Джонни Эджкомба, выследившего её в доме Уорда и напавшего на него. Вскоре с подачи СМИ разгорелся политический скандал, приведший к отставке Профьюмо, а затем и падению британского правительства.

Жизнь после скандала

В июне 1963 г. начался суд над Стивеном Уордом, обвиненным в получении денег от девушек за своднические услуги. В процессе участвовала и Кристин Килер, получившая в итоге девять месяцев тюрьмы за «обман правосудия». Отсидела половину положенного срока. Внимание к ее персоне было очень велико в британском обществе, и Кристин Килер согласилась на фотосессию у известного фотографа Льюиса Морли. Ее портреты, частично эротические, получили огромную известность, но внимание к ней вскоре угасло. Кристин издала несколько книг воспоминаний, в которых делилась скандальными подробностями своих похождений, каждый раз предоставляя новые факты и претендуя на достоверность. В 1984 г. ее портрет кисти С.Уорда был выставлен в Национальной портретной галерее. В 1993 г. в ознаменовании 50-летнего юбилея скандала, газета «Дейли экспресс» организовала ей встречу с Е.М. Ивановым в Москве.

Скончалась в ночь с 4 на 5 декабря 2017 года в госпитале Фарнборо от хронической обструктивной болезни лёгких.