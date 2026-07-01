КИКУТИ КАН

КИКУТИ КАН (псевдоним; настоящее имя Кикути Хироси) - японский писатель, драматург .

Родился в бедной семье, находившейся в родстве с правящим на острове Сикоку феодальным кланом. Кикути окончил Киотский императорский университет (1916 год), работал в газете «Дзидзи симпо». В 1923 году основал журнал «Бунгэй сюндзю». Первые пьесы Кикути [«Сумасшедший на крыше» («Окудзё-но кёдзин», 1916 год), «Отец вернулся» («Тити каэру», 1917 год, русский перевод 1988 год)] написаны под влиянием европейской нео­реа­ли­стичной дра­ма­тур­гии.

Из­вест­ность при­шла к Кикути бла­го­да­ря по­вес­тям, из­об­ра­жаю­щим кон­фликт чув­ст­ва и ус­та­нов­ле­ний кон­фу­ци­ан­ской клановой морали, феодальную кровную месть: «Дневник безвестного автора» («Мумэй сакка-но никки», 1918 год) и др.

Последующие произведения, принёсшие Кикути славу [роман «Портрет дамы с жемчугами» («Синдзю фудзин», 1920 год, русский перевод 1977 год) и др. I, в большей степени были ориентированы на развлекательность и общедоступность, провозглашали моральные ценности нового времени. Многие повести и пьесы Кикути стали основой сценариев и театральных постановок.

Сочинения:

И бы­ла лю­бовь, и бы­ла не­на­висть: Сб. рас­ска­зов япон­ских пи­са­те­лей XX в. М., 1975. С. 5–33.

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