КИКУТИ КАН
КИКУТИ КАН (псевдоним; настоящее имя Кикути Хироси) - японский писатель, драматург.
Родился в бедной семье, находившейся в родстве с правящим на острове Сикоку феодальным кланом. Кикути окончил Киотский императорский университет (1916 год), работал в газете «Дзидзи симпо». В 1923 году основал журнал «Бунгэй сюндзю». Первые пьесы Кикути [«Сумасшедший на крыше» («Окудзё-но кёдзин», 1916 год), «Отец вернулся» («Тити каэру», 1917 год, русский перевод 1988 год)] написаны под влиянием европейской неореалистичной драматургии.
Известность пришла к Кикути благодаря повестям, изображающим конфликт чувства и установлений конфуцианской клановой морали, феодальную кровную месть: «Дневник безвестного автора» («Мумэй сакка-но никки», 1918 год) и др.
Последующие произведения, принёсшие Кикути славу [роман «Портрет дамы с жемчугами» («Синдзю фудзин», 1920 год, русский перевод 1977 год) и др. I, в большей степени были ориентированы на развлекательность и общедоступность, провозглашали моральные ценности нового времени. Многие повести и пьесы Кикути стали основой сценариев и театральных постановок.
Сочинения:
И была любовь, и была ненависть: Сб. рассказов японских писателей XX в. М., 1975. С. 5–33.