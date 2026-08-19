КИКЛОПЫ
КИКЛОПЫ - циклопы, в греческой мифологии (смотрите в статье Древняя Греция) сыновья Урана и Геи, великаны с одним глазом посреди лба (буквально слово «киклоп» означает «круглоглазые»).
Дикие и мощные, киклопы относятся к древнейшему поколению богов, они были сброшены Ураном в тартар, но их освободил Зевс и, воспользовавшись их силой и мощью, боролся с титанами. Киклопы ковали ему грозное оружие - громы, молнии и перуны. У
Гомера киклопы - племя гордых и злых великанов, обитающих в глубоких пещерах, они не знают законов и ремёсел, не пашут и не сеют, питаются плодами от земли. Их богатство - стада. Одиссей рассказывает, как им был ослеплён киклоп Полифем («Одиссея», IX, 105-542).
Иронично изображает Полифема, влюблённого в нимфу Галатею, поэт Феокрит («Идиллия», XI). У Вергилия киклопы - подручные Гефеста в недрах Этны, где они куют колесницу Марса, эгиду Паллады и доспехи Энея («Энеида», VIII, 416-453).