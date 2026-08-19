КИКЛОПЫ

КИКЛОПЫ - циклопы, в греческой мифологии (смотрите в статье Древняя Греция ) сыновья Урана и Геи, великаны с одним глазом посреди лба (буквально сло­во «киклоп» оз­на­ча­ет «круг­ло­гла­зые»).

Дикие и мощные, киклопы относятся к древнейшему поколению богов, они были сброшены Ураном в тартар, но их освободил Зевс и, воспользовавшись их силой и мощью, боролся с титанами. Киклопы ковали ему грозное оружие - громы, молнии и перуны. У

Гомера киклопы - племя гордых и злых великанов, обитающих в глубоких пещерах, они не знают законов и ремёсел, не пашут и не сеют, питаются плодами от земли. Их богатство - стада. Одис­сей рас­ска­зы­ва­ет, как им был ос­ле­п­лён кик­лоп По­ли­фем («Одис­сея», IX, 105-542).

Иронично изображает Полифема, влюблённого в нимфу Галатею, поэт Феокрит («Идиллия», XI). У Вергилия киклопы - подручные Гефеста в недрах Этны, где они куют колесницу Марса, эгиду Паллады и доспехи Энея («Энеида», VIII, 416-453).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)