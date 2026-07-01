КИКЛАДЫ

КИКЛАДЫ, КИКЛАДСКИЕ ОСТРОВА́ (др.-греч. Κυκλάδες) - архипелаг в Эгейском море.

Киклады получили свое название из-за того, что сотавляющие архипелаг острова располагались в виде круга или, по более позднему объяснения, располагались кругом вокруг священного острова Делоса. Все Кикладские острова имеют вулканичекое происхождение.

Древние изначально насчитывали 12 островов в составе Киклад: Андрос , Тенос , Миконос, Делос , Кеос , Китнос, Парос , Наксос , Мелос, Иос, Фера и Сифнос, откуда их название Додеканисия. Часть островов заселели ионийцы (Наксос, Андрос, Тенос, Парос), часть – дорийцы (Мелос, Фера).