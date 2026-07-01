КИКИН ПЁТР АНДРЕЕВИЧ

Дежурный генерал в ставке М.И. Кутузова во время Отечественной войны 1812 года , один из создателей Общества поощрения художников, меценат.

Семья. Образование

Петр Кикин родился в декабре 1775 г. Его отец - секунд-майор Андрей Иванович Кикин, мать - Мария Федоровна (в девичестве Ермолова). В детстве его, как и многих дворян, записали в армию, в гвардию. В итоге к 10-летнему возрасту Петр уже был в чине сержанта. Обучение получил в пансионе при Московском университете, а действительную службу начал в гвардейском Семеновском полку в чине прапорщика. Принимал участие в событиях войны с турками.

Супругой Петра Андреевича была Мария Ардалионовна Торсукова. В этом браке родилось трое детей. Одна из дочерей умерла еще в младенчестве. Дочь Мария впоследствии вышла замуж за князя Дмитрия Петровича Волконского. Сын Варфоломей женился на княжне Наталье Григорьевне Голицыной.

Военная и государственная служба

Кикин служил при многих знаменитых генералах - Михельсоне, Мейендорфе, князе Прозоровском. Был он и флигель-адъютантом при Александре I. К 1812 г. Петр Андреевич дослужился до звания полковника. Принимал активное участие в войне с Наполеоном - в битве при Валутиной горе, у города Красный, на Бородинском поле. Не раз был ранен. За боевые заслуги в феврале 1813 г. был награжден орденом Святого Георгия 3 степени. Петр Андреевич участвовал и в заграничных походах русской армии 1813-1814 гг. Вернувшись из Парижа, принял решение оставить военную службу.

В 1816 г. по настоянию императора Александра граф А.А. Аракчеев позвал Петра Андреевича обратно на службу. Так Кикин продолжил работать на новой для себя должности статс-секретаря по принятию прошений на имя государя. Петр Андреевич отнесся к своей миссии крайне серьезно и вдумчиво. Мог вступить в спор с Александром по поводу того или иного решения, нередко ему удавалось убедить государя в своей правоте.

Частная жизнь

Кикин был меценатом и покровителем искусств. Так, вместе с князем Иваном Гагариным и Александром Дмитриевым-Мамоновым он в 1820 г. основал приобретшее известность Общество поощрения художников.

Именно Петр Кикин первым высказал идею о строительстве в Москве Храма Христа Спасителя в честь победы над Наполеоном. Эту мысль он сформулировал в письме к адмиралу и писателю Александру Семеновичу Шишкову. Петр Андреевич вдохновился работой Шишкова «Рассуждение о старом и новом слоге» и активно включился в дела общества «Беседы любителей русского слова», основанного в 1811 г.

Также Петр Андреевич уделял внимание сельскохозяйственной сфере. В 1825 г. Е.В. Торсукова (теща Кикина) приобрела усадьбу Алешню Ряжского уезда. Петр Андреевич активно занимался ее благоустройством. Участвовал он и в делах Московского общества сельского хозяйства, изучал проблемы сельского хозяйства, публиковал статьи по этой тематике. Выйдя в отставку в 1826 г., Петр Андреевич еще глубже погрузился в эту сферу.

Петр Андреевич Кикин скончался в 1834 г. в Санкт-Петербурге. Похоронен на Тихвинском кладбище.