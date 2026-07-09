КИКИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

КИКИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ - российский государственный дея­тель, ад­ми­рал­тей­ств-со­вет­ник (1712 год).

В 1693 году ца­рём Пет­ром I был на­зна­чен бом­бар­ди­ром по­теш­но­го пол­ка. В ка­че­ст­ве ден­щи­ка со­про­во­ж­дал Пет­ра в Азов­ских по­хо­дах 1695-1696 годов. В составе «Великого посольства» 1697-1698 годов в Нидерландах учился кораблестроению. После возвращения в Россию занимался строительством военных кораблей на Воронежской и Олонецкой верфях (до 1704 года).

В 1705-1706 годах участвовал в военных действиях в ходе Се­вер­ной вой­ны 1700–1721 годов, препятствовал соединению разрозненных частей корпуса шведского генерала А. Л. Левенгаупта. В 1707-1715 годах возглавлял Адмиралтейскую канцелярию. В 1708 году инспектировал Олонецкую и Новоладожскую верфи и адмиралтейские заводы. Шафер во время венчания царя Петра I с Екатериной Алексеевной (1712 год), будущей императрицей Екатериной I.

В 1715 году по обвинению в злоупотреблениях был арестован, но, заплатив штраф, в качестве наказания был сослан в Москву. Вскоре обратился к Петру с покаянным письмом и был прощён им. После возвращения ко двору, в результате многочисленных ссор с А. Д. Меншиковым, отошёл от Петра и сблизился с ца­ре­ви­чем Алек­се­ем Пет­ро­ви­чем . Советовал ему бежать от царя, скрыться в Австрии и не возвращаться в Россию. В 1716 году сопровождал в Карлсбад сестру Петра царевну Марию Алексеевну (также сторонницу царевича); в Либаве встречался с Алексеем Петровичем. После ареста и допросов царевича, в феврале 1718 года Кикин был также арестован и после первого применения пыток согласился с обвинениями в пособничестве царевичу и в настраивании его против отца. Затем написал письмо царю, пытаясь выгородить себя, но после повторной пытки опять сознался и был приговорён к смертной казни. Колесован.

Кикин владел несколькими домами в Санкт-Петербурге и Москве. Известны так называемые Кикины палаты в Санкт-Петербурге (построены в 1714-1720-х годах, архитектор А. Шлютер?), в которых в 1718-1727 годах размещалась Кун­ст­ка­ме­ра .

Иллюстрация:

Ки­ки­ны па­ла­ты в С.-Пе­тер­бурге. 1714–1720-е гг. Фо­то. 2008. Фото П. В. Цветаева. Архив БРЭ.

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