КИХЭЙТАЙ

Кихэйтaй (яп. «отряды внезапных воинов») — нерегулярные военные отряды смешанного комплектования, получившие распространение в Японии в середине XIX в. на фоне роста числа иностранцев и внутренней нестабильности в стране.

Первоначально были сформированы Такасуги Синсаку (1839—1867) из представителей не только воинского сословия, но также крестьян и горожан в оппозиционном центральному правительству княжестве Тёсю в ходе боев за Симоносэки в 1863—1864 для противостояния западным военным кораблям. К. отличались высокой дисциплинированностью и активным использованием западного оружия и методов ведения войны. Они участвовали в сражениях с войсками центрального правительства в ходе двух экспедиций последних против княжества Тёсю в 1864 и 1866, а затем в гражданской войне 1868—1869 в коалиции с княжеством Сацума. Впоследствии название использовалось также сторонниками мятежного полководца Сайго Такамори во время Сацумского восстания 1877.

Лит.: Османов Е. М. Народные воинские формирования периода Бакумацу (1854—1867) и разработка доктрины японских вооруженных сил // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 13. 2013. Вып. 1. С. 47—57.