КИГАЛИ

КИГАЛИ - столица Руанды, административный центр префектуры Виль-де-Кигали.

Население 904,8 тысяч человек (2008 год). Узел автодорог, соединяющих Кигали с Угандой, Бурунди и Танзанией. Международный аэропорт (около 40 тысяч пассажиров в год).

Ос­но­ван в 1907 году германским ре­зи­ден­том Р. Канд­том. До 1916 года вхо­дил в со­став ко­ло­нии Гер­ман­ская Вос­точ­ная Аф­ри­ка , один из административных центров Руанды-Урунди. С 1922 года на мандатной, с 1946 года на подопечной территории Бельгии. С 1962 года столица независимой Руанды. Массовое убийство тутси (погибло около 1 миллиона человек) в Кигали в апреле 1994 года военизированными формированиями хуту положило начало ожесточённым межэтническим столкновениям в Руанде, продолжавшимся до 1997 года.

В центре города - одно-двухэтажная кирпичная застройка из зданий европейского типа, на окраинах дома деревянные и глинобитные; улицы в основном узкие. С конца XX века ведётся строительство типовых зданий. Среди научных учреждений: Институт статистики и прикладной экономики (1975 год), Служба информации и национальных архивов (1979 год), Институт государственных финансов (1987 год). Независимый университет Кигали (1996 год). Национальная библиотека (1989 год). Геологический музей Руанды (1977 год). Футбольный клуб «АПР» (стадион «Амахоро», около 30 тысяч мест) - 9-кратный чемпион Руанды (1995-2007 годы).

Кигали - крупный торговый (кофе, кожи, крупный рогатый скот) и промышленный центр. Предприятия пищевой (в том числе производство пива, безалкогольных напитков, переработка кофе и чая), текстильной (хлопчатобумажные ткани, одеяла и др.), кожевенно-обувной промышленности; производство мебели, спичек, металлоконструкций. Автосборочные мастерские. Развиты традиционные ремёсла (плетение из соломки папируса или волокна пальмы рафии, изготовление фигурок из обожжённой глины). В городе - одна из крупнейших в Африке гелиоустановок (2007 год; 250 КВт).

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