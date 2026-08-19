КИЕВСКОЕ ПИСЬМО

Киевское письмо — древнейший документ, происходящий с территории Древней Руси, пергаменная рукопись X в. на еврейском языке.

Обнаружено американским гебраистом Н. Голбом в материалах каирской генизы (собрания древних еврейских актов) и опубликован им (совместно с американским тюркологом и историком Древней Руси, выходцем из Галиции О. Прицаком) в 1982. К. п. составлено по правилам изысканной риторики и подписано главами еврейских семей общины (кагала) Киева . Оно подтверждало личность члена общины Яакова бен Ханукка, который направлялся в другие общины, чтобы собрать сумму в 40 монет, недостающую для возвращения долга в 100 монет. В правом нижнем углу находится надпись, сделанная тюркскими рунами. Подписи членов кагала включают как традиционные еврейские имена (Авраам Парнас и др.), так и нееврейские, одно из которых предположительно читается как Гостята бар Кьябар Коген (А.Торпусман): Гостята — славянское имя, Кьябар — племенное хазарское название (кавары), коген — обозначение принадлежности к еврейскому жреческому сословию; вероятно, это имя носил хазарский прозелит, житель славянского Киева.

Предположение О. Прицака о том, что оно происходит из города, еще находящегося под властью хазар (в 1-й трети X в.), противоречит содержанию письма (тюркская руническая надпись, которая могла быть резолюцией хазарского чиновника, надежно не читается) и летописным данным. Экономическое положение еврейской общины в Киеве можно считать незавидным: она не могла собрать 100 монет, при том, что на Руси ходили серебряные дирхемы и только в киевских кладах X в. обнаружено несколько тысяч монет. Судьба должника неизвестна, но обнаружение письма в каирской генизе указывает на то, что он мог добраться до Средиземноморья.

Публ.: Golb N., Pritsak O. Khazarian Hebrew Documents of the Tenth Century. Ithaca (N. Y.), 1982; Прицак О., Голб Н. Хазарско-еврейские документы Х века / Научн. ред., послесл. и комм. В. Я. Петрухина. Изд. 2-е. М.–Иерусалим, 2003; Киевское письмо / Комм. В. Я. Петрухина // Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. Т. III. Восточные источники. М., 2009. С. 174—176.

Лит.: Торпусман А. Н. Антропонимия и межэтнические контакты народов Восточной Европы в средние века. Имя Гостята в еврейской рукописи из Киева первой половины Х века // Имя — этнос — история. М., 1989; Якерсон С. М. Несколько палеографических ремарок к датировке «Киевского письма» // Кенааниты: Евреи в средневековом славянском мире. М, 2014. С. 204—214.