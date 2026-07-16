КИЕВСКОЕ КНЯЖЕСТВО

КИЕВСКОЕ КНЯЖЕСТВО - древнерусское княжество во 2-й трети XII века - 1470 году.

Сто­ли­ца - Ки­ев. Об­ра­зо­ва­лось в про­цес­се рас­па­да Древнерусского государства Первоначально Киевское княжество, помимо своей основной территории, включало Погорину (Погорынье; земли по реке Горынь) и Берестейскую волость (центр - город Берестье, ныне Брест). В Киевском княжестве находилось около 90 городов, во многих из них в различные периоды существовали отдельные княжеские столы: в Белгороде Киевском, Берестье, Василёве (ныне Васильков), Вышгороде, Дорогобуже, Дорогичине (ныне Дрохичин), Овруче, Городце-Остерском (ныне Остёр), Пересопнице, Торческе, Треполе и др. Ряд городов-крепостей защищал Киев от половецких набегов по правому берегу реки Днепр и с юга - по рекам Стугна и Рось; Вышгород и Белгород Киевский обороняли столицу Киевского княжества с севера и запада. На южных границах Киевского княжества, в Поросье, расселились служившие киевским князьям кочевники - чёрные клобуки.

Эко­но­ми­ка.

Основой экономического развития Киевского княжества являлось пашенное земледелие (главным образом в форме двуполья и трёхполья), при этом с сельским хозяйством было тесно связано и население городов. Основные зерновые культуры, выращивавшиеся на территории Киевского княжества, - рожь, пшеница, ячмень, овёс, просо и гречиха; из бобовых культур - горох, вика, чечевица и бобы; из технических культур - лён, конопля и рыжик. Развивалось также скотоводство и птицеводство: в Киевском княжестве разводили коров, овец, коз и свиней; кур, гусей и уток. Достаточно широкое распространение получили огородничество и садоводство. Наиболее распространённым промыслом в Киевском княжестве являлось рыболовство. Из-за постоянных междукняжеских конфликтов и учащения половецких набегов с середины (а особенно с последней трети) 12 века начался постепенный отток сельского населения из Киевского княжества (например, из Поросья), прежде всего, в Северо-Восточную Русь, Рязанское и Муромское княжества.

Большинство городов Киевского княжества вплоть до конца 1230-х годов являлись крупными центрами ремесла; на его территории производился практически весь спектр древнерусских ремесленных изделий. Высокого развития достигли гончарное, литейное (изготовление медных крестов-энколпионов, иконок и др.), эмальерное, косторезное, деревообрабатывающее и камнеобрабатывающее производства, искусство черни. До середины 13 века Киев являлся единственным центром стеклоделия на Руси (посуда, оконные стёкла, украшения, главным образом бусы и браслеты). В некоторых городах Киевского княжества производство базировалось на использовании местных полезных ископаемых: например, в городе Овруч - добыча и обработка природного красного (розового) шифера, изготовление шиферных пряслиц; в городе Городеск - производство железа и т.д.

По территории Киевского княжества проходили крупнейшие торговые пути, связывавшие его как с другими русскими княжествами, так и с иностранными государствами, в том числе днепровский участок пути «из варяг в греки», сухопутные дороги Киев - Галич - Краков - Прага - Регенсбург; Киев - Луцк - Владимир-Волынский - Люблин; Соляной и Залозный пути.

Борьба древнерусских князей за династическое старейшинство. Главная особенность политического развития Киевского княжества в 12 - 1-й трети 13 века - отсутствие в нём, в отличие от других древнерусских княжеств, своей собственной княжеской династии. Несмотря на распад Древнерусского государства, русские князья вплоть до 1169 года продолжали рассматривать Киев как своего рода «старейший» город, а обладание им - как получение династического старейшинства, что привело к обострению междукняжеской борьбы за Киевское княжество. Нередко ближайшие родственники и союзники киевских князей получали на территории Киевского княжества в держание отдельные города и волости. На протяжении 1130-1150-х годов определяющую роль в этой борьбе играли две группировки Мономаховичей (Владимировичи - дети князя Владимира Всеволодовича Мономаха; Мстиславичи - дети князя Мстислава Владимировича Великого) и Святославичи (потомки черниговского и киевского князя Святослава Ярославича). После смерти киевского князя Мстислава Владимировича (1132) киевский стол без каких-либо затруднений занял его младший брат Ярополк Владимирович. Однако попытки Ярополка реализовать некоторые положения завещания Владимира Мономаха (перевод сыновей Мстислава Великого на ближайшие к Киеву княжеские столы, чтобы впоследствии, после смерти Ярополка, они унаследовали киевский стол) вызвали серьёзное противодействие младших Владимировичей, в частности князя Юрия Владимировича Долгорукого. Ослаблением внутреннего единства Мономаховичей воспользовались черниговские Святославичи, активно вмешавшиеся в междукняжескую борьбу в 1130-х годах. В результате этих неурядиц преемник Ярополка на киевском столе - Вячеслав Владимирович продержался в Киеве меньше двух недель (22.2-4.3.1139), после чего был изгнан из Киевского княжества черниговским князем Всеволодом Ольговичем, который в нарушение договорённостей Лю­беч­ско­го съез­да 1097 года, лишавших черниговских князей права наследовать киевский стол, не только сумел занять и удержать киевский стол вплоть до своей смерти (1146), но и предпринял шаги к тому, чтобы закрепить наследование Киевского княжества за черниговскими Ольговичами. В 1142 и 1146-57 в состав Киевского княжества входило Туровское княжество.

В середине 1140-х - начале 1170-х годов усилилась роль киевского веча, которое обсуждало практически все ключевые вопросы политической жизни Киевского княжества и нередко определяло судьбу киевских князей или же претендентов на киевский стол. После смерти Всеволода Ольговича в Киевском княжестве ненадолго вокняжился его брат Игорь Ольгович (2-13.8.1146), которого разбил в сражении близ Киева переяславский князь Изяслав Мстиславич. 2-я половина 1140-х - середина 1150-х годов - время открытого противостояния Изяслава Мстиславича и Юрия Долгорукого в борьбе за Киевское княжество. Оно сопровождалось различными нововведениями, в том числе и в политической жизни Киевского княжества. Так, по сути впервые, оба князя (в особенности Юрий Долгорукий) практиковали создание многочисленных княжеских столов внутри Киевского княжества (при Юрии Долгоруком их занимали его сыновья). Изяслав Мстиславич в 1151 пошёл на признание старейшинства своего дяди - Вячеслава Владимировича с целью создания «дуумвирата» с ним для легитимации собственной власти в Киевском княжестве. Победа Изяслава Мстиславича в Рутской битве 1151 фактически означала и его победу в борьбе за Киевское княжество. Новое обострение борьбы за Киевское княжество пришлось на время после смерти Изяслава Мстиславича (в ночь с 13 на 14.11.1154) и Вячеслава Владимировича (декабрь 1154) и завершилось вокняжением в Киеве Юрия Долгорукого (1155-57). Смерть последнего изменила расстановку сил в ходе борьбы за киевский стол среди Мономаховичей. Все Владимировичи умерли, Мстиславичей оставалось всего двое (смоленский князь Ростислав Мстиславич и его младший единокровный брат Владимир Мстиславич, не игравший значительной политической роли), в Северо-Восточной Руси усиливались позиции князя Андрея Юрьевича Боголюбского, постепенно складывались коалиции сыновей (позднее - потомков в следующих поколениях) Изяслава Мстиславича - волынских Изяславичей и сыновей (позднее - потомков в следующих поколениях) Ростислава Мстиславича - смоленских Ростиславичей.

В короткое второе правление черниговского князя Изяслава Давидовича (1157-1158) от Киевского княжества отложилось Туровское княжество, власть в котором захватил князь Юрий Ярославич - находившийся ранее на службе у Юрия Долгорукого (внук владимиро-волынского князя Ярополка Изяславича). Вероятно, в это же время из состава Киевского княжества во Владимиро-Волынское княжество окончательно перешла Берестейская волость. Уже в декабре 1158 года Мономаховичи вернули себе Киевское княжество. Ростислав Мстиславич, киевский князь с 12.4.1159 по 8.2.1161 и с 6.3.1161 по 14.3.1167, стремился восстановить былой престиж и уважение к власти киевского князя и во многом достиг своей цели. Под его управлением и властью его сыновей в 1161-67 находились, помимо Киевского княжества, Смоленское княжество и Новгородская республика; союзниками и вассалами Ростислава являлись князья Владимира-Волынского, Луцка, Галича, Переяславля; сюзеренитет Ростиславичей распространялся на Полоцкое и Витебское княжества. Старейшинство Ростислава Мстиславича признавал и владимирский князь Андрей Юрьевич Боголюбский. Ближайшие родственники и союзники Ростислава Мстиславича получили на территории Киевского княжества новые держания.

Со смертью Ростислава Мстиславича среди претендентов на Киевское княжество не осталось князя, который бы пользовался таким же авторитетом среди родственников и вассалов. В связи с этим изменились положение и статус киевского князя: на протяжении 1167-74 он почти всегда оказывался заложником в борьбе тех или иных княжеских группировок или отдельных князей, опиравшихся на поддержку жителей Киева или населения некоторых земель Киевского княжества (например, Поросья или Погорынья). Одновременно смерть Ростислава Мстиславича делала старейшим среди потомков Владимира Мономаха владимирского князя Андрея Боголюбского (младший сын Мстислава Великого - князь Владимир Мстиславич - не являлся серьёзной политической фигурой и был младше своего двоюродного брата). Поход на Киевское княжество в 1169 году войск коалиции, созданной Андреем Боголюбским, завершился трёхдневным разгромом Киева (12-15.3.1169). Захват Киева силами Андрея Боголюбского и тот факт, что сам он не занял киевский стол, а передал его младшему брату Глебу Юрьевичу (1169-70, 1170-71), обозначил изменение политического статуса Киевского княжества Во-первых, теперь старейшинство, по крайней мере для владимирских князей, уже не было связано с занятием киевского стола (начиная с осени 1173 лишь один потомок Юрия Долгорукого занимал киевский стол - князь Ярослав Всеволодович в 1236-38). Во-вторых, с начала 1170-х годов серьёзно уменьшилась роль киевского веча в принятии ключевых политических решений, в том числе в вопросах определения претендентов на киевский стол. После 1170 основная часть Погорынья постепенно вошла в сферу влияния Владимиро-Волынского княжества. Сюзеренитет Андрея Боголюбского над Киевским княжеством сохранялся вплоть до 1173, когда после конфликта Ростиславичей с Андреем Боголюбским войска вышгородского князя Давида Ростиславича и белгородского князя Мстислава Ростиславича 24.3.1173 захватили Киев, пленили княживших здесь 5 недель наместников владимирского князя - князя Ярополка Ростиславича и князя Всеволода Юрьевича Большое Гнездо - и передали киевский стол своему брату - овручскому князю Рюрику Ростиславичу. Поражение осенью 1173 войск новой коалиции, отправленной к Киеву Андреем Боголюбским, означало окончательное освобождение Киевского княжества от его влияния.

Ки­ев­ское кня­же­ст­во - сфе­ра ин­те­ре­сов юж­но­рус­ских кня­зей.

Для князей Южной Руси занятие киевского стола продолжало ассоциироваться со своеобразным старейшинством вплоть до середины 1230-х годов (исключением стала лишь попытка галицко-волынского князя Романа Мстиславича в 1201-05 установить над Киевским княжеством контроль подобно тому, как это сделал Андрей Боголюбский в 1169-73). История Киевского княжества в 1174-1240 годах по сути представляет собой борьбу за него (то стихающую, то вновь обостряющуюся) двух княжеских коалиций - Ростиславичей и черниговских Ольговичей (исключение составил лишь период 1201-05). На протяжении долгих лет ключевой фигурой этой борьбы являлся Рюрик Ростиславич (киевский князь в марте - сентябре 1173, 1180-81, 1194-1201, 1203-04, 1205-06, 1206-07, 1207-10). В 1181-94 годах в Киевском княжестве действовал «дуумвират» князя Святослава Всеволодовича и Рюрика Ростиславича: Святослав получил Киев и номинальное старейшинство, но при этом вся остальная территория Киевского княжества оказалась под властью Рюрика. Резкое усиление политического влияния владимирского князя Всеволода Большое Гнездо заставило южнорусских князей официально признать его старейшинство (вероятно, в 1194 на съезде киевского князя Рюрика Ростиславича и смоленского князя Давида Ростиславича), однако это не изменило достаточно самостоятельного положения правителей Киевского княжества. В то же время обозначилась проблема «причастия» - признанный старейшим, Всеволод Большое Гнездо в 1195 потребовал себе «часть» на территории Киевского княжества, что привело к конфликту, поскольку города, которые он хотел получить (Торческ, Корсунь, Богуславль, Треполь, Канев), киевский князь Рюрик Ростиславич ранее уже передал во владение своему зятю - владимиро-волынскому князю Роману Мстиславичу. Киевский князь отобрал требуемые города у Романа Мстиславича, что привело к возникновению между ними конфликта, который в дальнейшем лишь усугублялся (в частности, в 1196 владимиро-волынский князь фактически оставил свою первую жену - дочь Рюрика Ростиславича Предславу) и во многом определил политическую судьбу Киевского княжества на рубеже 12-13 веков. Конфликт интересов Романа Мстиславича (объединившего в 1199 Владимиро-Волынское и Галицкое княжества) и Рюрика Ростиславича привёл к свержению последнего и появлению на киевском столе ставленника Романа Мстиславича - луцкого князя Ингваря Ярославича (1201-02, 1204).

1-2.1.1203 соединённые войска Рюрика Ростиславича, черниговских Ольговичей и половцев подвергли Киев новому разгрому. В начале 1204 Роман Мстиславич заставил Рюрика Ростиславича, его жену и дочь Предславу (свою бывшую жену) принять монашеский постриг, а сыновей Рюрика - Ростислава Рюриковича и Владимира Рюриковича захватил в плен и отвёл в Галич. Однако вскоре, после дипломатического вмешательства в ситуацию тестя Ростислава Рюриковича - владимирского князя Всеволода Большое Гнездо, Роману Мстиславичу пришлось передать Киевское княжество Ростиславу (1204-05). Гибель в Польше Романа Мстиславича (19.6.1205) дала возможность Рюрику Ростиславичу вновь начать борьбу за киевский стол, теперь уже с черниговским князем Всеволодом Святославичем Чермным (киевский князь в 1206, 1207, 1210-12). На протяжении 1212-36 в Киевском княжестве правили только Ростиславичи (Мстислав Романович Старый в 1212-23, Владимир Рюрикович в 1223-35 и 1235-36, Изяслав Мстиславич в 1235). В 1-й трети 13 века практически независимой от Киевского княжества стала «Болоховская земля», превратившаяся в своеобразную буферную зону между Киевским княжеством, Галицким и Владимиро-Волынским княжествами. В 1236 Владимир Рюрикович уступил Киевское княжество новгородскому князю Ярославу Всеволодовичу, вероятно, в обмен на поддержку при занятии смоленского стола.

Мон­го­ло-татарское на­ше­ст­вие на Северо-Восточную Русь (1237-38) привело к уходу Ярослава Всеволодовича из Киевского княжества в Новгород, а затем во Владимир. Впервые с 1212 киевским князем стал представитель черниговских Ольговичей - Михаил Всеволодович. После взятия монголами Переяславля (3.3.1239), приезда в Киев монгольских послов от царевича Мункэ и их убийства Михаил Всеволодович бежал в Венгрию. По косвенным данным ряда летописей, можно предположить, что его преемником стал его двоюродный брат Мстислав Глебович, имя которого названо первым среди имён трёх русских князей (ранее Владимира Рюриковича и Даниила Романовича), подписавших осенью 1239 перемирие с монголами. Однако и Мстислав Глебович вскоре, по всей видимости, также покинул Киевское княжество и бежал в Венгрию. Его сменил сын Мстислава Романовича Старого - Ростислав Мстиславич, занявший киевский стол, вероятно, после смерти в Смоленске Владимира Рюриковича. Ростислав Мстиславич не имел реальной поддержки в Киевском княжестве и был легко захвачен в плен галицким князем Даниилом Романовичем, оставившим в Киеве перед лицом монголо-татарской угрозы тысяцкого Дмитра для организации обороны. После более чем 10-недельной осады основными силами монголо-татар 19.11.1240 пал Киев, большая часть городов Киевского княжества была взята штурмом или разорена.

Ки­ев­ское кня­же­ст­во под ко­нт­ро­лем мон­го­ло-та­тар.

Разгром и опустошение городов и земель на территории Киевского княжества привели к сильному политическому и экономическому кризису. Согласно Никоновской летописи (1520-е годы), после завоевания Киева и перед продолжением похода на запад Батый оставил в городе своего наместника. Очевидно, к 1239-40 относится появление монгольских властей в Переяславле и Каневе, что описал Карпини. Одной из их главных функций на первом этапе стала организация ямской службы и набор воинов для похода на страны Западной Европы. Уже в 1241 году воротившийся на Русь князь Михаил Всеволодович был вынужден проживать не на княжеском дворе в Киеве (очевидно, занятом представителями другой власти), а на одном из островов на реке Днепр, а затем вернуться в Чернигов. В 1240-е годы он пытался объединить усилия Киевского княжества, Венгрии и Римской курии в борьбе с Золотой Ордой, Литвой, Мазовией и галицким князем Даниилом Романовичем. Антиордынская позиция Михаила Всеволодовича насторожила Батыя, который в 1243 вызвал в Орду давнего политического противника Михаила Всеволодовича - великого князя владимирского Ярослава Всеволодовича и выдал ему ярлык на Киевское княжество и всю «Русьскую землю». Ярослав Всеволодович не стал лично править в Киеве, а отправил в город своего наместника - боярина Дмитра Ейковича (1243-46). После смерти Ярослава Всеволодовича (1246) в Монгольскую империю отправились его старшие сыновья - князья Александр Ярославич Невский и Андрей Ярославич. В 1248 году первый из них получил право на Киевское княжество, а второй - на Владимирское великое княжество. Данный политический акт свидетельствовал о юридическом сохранении старейшинства Киевского княжества в системе древнерусских княжеств. Однако отказ князя Александра Ярославича от переезда из Новгорода в Киев и его вокняжение во Владимире (1252) привели к падению значения Киевского княжества. Этому способствовали не только политический и экономический кризис, благоприятные условия для расселения кочевников на южных границах Киевского княжества, но и установление здесь более жёсткой системы ордынского контроля, который ещё не был введён в Северо-Восточной Руси, и частое присутствие там, а не в Киевском княжестве митрополита Кирилла II(III). Монгольская администрация поддерживала стремление князей «Болоховской земли» выйти из-под контроля князя Даниила Романовича, следы присутствия её гарнизонов известны на территории некоторых городов Погорынья, из-под власти киевских князей были изъяты бродники и чёрные клобуки, а также ряд земель по рекам Рось и Стугна. Неудачный план захвата Киева (1254) и поражение в борьбе с монгольским нойоном Бурундаем (1257-60) князя Даниила Романовича вызвали новый политический кризис в Киевском княжестве. В 1260-е годы при темнике Ногае основная часть чёрных клобуков была переселена в Поволжье и на Северный Кавказ. В освободившиеся районы Киевского княжества монгольские власти переселили покорённых половцев. На южных рубежах Киевского княжества происходило постепенное запустение городов, даже тех, которые не были уничтожены в ходе монголо-татарского нашествия. В ряде случаев укрепления пограничных городов Киевского княжества были сожжены и срыты, а сами они превратились в поселения сельского типа (например, Вышгород, Чучин, Иван в Ржищеве, Воинь в устье Сулы, а также поселения, находившиеся на месте исследованных археологами селища у села Комаровка на Днепре, городища у хутора Половецкого на Роси и др.). Отдельные категории жителей Киевского княжества, прежде всего ремесленники, переселялись в другие русские княжества и земли (в Новгород, Смоленск, Галицко-Волынские земли и др.).

Сведения о политическом развитии Киевского княжества в последней трети 13 века связаны исключительно с деятельностью русских митрополитов Кирилла II(III) и Максима, проводивших здесь много времени, а иногда и производивших в Киеве хиротонию новых епископов. Постепенное восстановление Киевского княжества было прервано в 1290-е годы, во время ожесточённой борьбы за власть в Золотой Орде между монгольскими царевичами и влиятельным темником Ногаем, которому непосредственно подчинялось Киевское княжество. Эта борьба вызвала нападения ордынцев (вероятно, войск хана Тохты) на территорию Киевского княжества. Ордынское насилие привело и к бегству митрополита Максима вместе со всем клиром Софийского собора из Киева во Владимир (1299), после чего, как сказано в Лав­рен­ть­ев­ской ле­то­пи­си (1377 год), «и весь Ки­евъ роз­бе­жал­ся».

В 1-й четверти 14 века Киевское княжество постепенно возрождалось (об этом свидетельствуют, в частности, датированные граффити в храмах Киева, начиная с 1317). На рубеже 1320-30-х годов в Киевском княжестве княжил младший брат литовского князя Гедимина - князь Фёдор, вероятно, занявший киевский стол с согласия Орды. В Киеве сохранялся институт баскачества. При этом юрисдикция князя Фёдора распространялась и на часть Черниговского княжества, что свидетельствует об изменении границ Киевского княжества в 1-й четверти 14 века. Княжение князя Фёдора в Киеве, по-видимому, завершилось не позднее 1340-х годов. Ослаблением позиций Великого княжества Литовского (ВКЛ) в середине 1340-х - начале 1350-х годов воспользовалась Орда. Следующим известным по источникам киевским князем стал Владимир Иванович (умер, вероятно, между 1359 и 1363), происходивший из старшей (брянской) линии династии черниговских Ольговичей и приходившийся правнуком киевскому и черниговскому князю Михаилу Всеволодовичу. Не исключено, что его претензии были вызваны предшествовавшим правлением в Киевском княжестве его отца - путивльского князя Ивана Романовича, погибшего, как и сам Владимир, от рук ордынцев.

Ки­ев­ское кня­же­ст­во в со­ста­ве Ве­ли­ко­го кня­же­ст­ва Ли­тов­ско­го.

Начало в Орде «великой замятни» (1359) ослабило ордынский контроль над Киевским княжеством, а гибель Владимира Ивановича позволила занять ставший вакантным киевский стол вновь представителю литовских Гедиминовичей - князю Владимиру Ольгердовичу (не позднее 1367-95) и повлекла за собой включение в состав Киевского княжества выморочных владений старшей ветви Ольговичей на территории Черниговщины и Путивльщины. Княжение великого князя киевского Владимира Ольгердовича, несмотря на политическую зависимость Киевского княжества от Золотой Орды, характеризовалось заметным военно-экономическим и культурным подъёмом городов и земель Киевского княжества. В середине - 2-й половине 14 века они окончательно вошли в зону интересов правителей ВКЛ. Владимир Ольгердович вёл большое строительство и реконструкцию в городах Киевского княжества, главным образом в Киеве. С помощью военных сил ВКЛ ордынцы постепенно были вытеснены за реку Днепр, а на юго-восточной границе Киевского княжества были воссозданы оборонительные укрепления по реке Сула. По-видимому, уже при великом князе Владимире Ольгердовиче в состав Киевского княжества включено Переяславское княжество (на левобережье Днепра). Владимир Ольгердович, подобно другим православным удельным литовским князьям - его современникам, начал в Киеве чеканку серебряных монет со своим именем (имели широкое хождение на территории Киевского княжества и Черниговского княжества, в ВКЛ). В борьбе за контроль над Киевской митрополией Владимир Ольгердович поддерживал Киприана, который в 1376-81 и 1382-90 находился в ВКЛ и часто проживал в Киеве. Зимой 1385 дочь Владимира Ольгердовича вышла замуж за 4-го сына великого князя тверского Михаила Александровича - князя Василия Михайловича. После вступления Ягайло на королевский трон в Польше под именем Владислава II Ягелло в 1386 Владимир Ольгердович признал власть и сюзеренитет своего младшего брата (в 1386, 1388 и 1389 приносил клятву верности королю, его жене - королеве Ядвиге и польской короне). В 1390 году поддержал Владислава II Ягелло в борьбе с Витовтом; вместе с киевской ратью участвовал в осаде Гродно. В 1392, после прихода к власти в ВКЛ Витовта, Владимир Ольгердович отказался подчиниться ему, мотивируя своё решение тем, что он уже давал клятву верности Владиславу II Ягелло. Другой причиной конфликта стали условия соглашения 1392 между Владиславом II Ягелло и Витовтом, по которому Киевское княжество должно было перейти к князю Иоанну-Скиргайло в качестве компенсации за утраченные им земли Северо-Западной Белоруссии и Трокское княжество. В 1393-94 Владимир Ольгердович поддержал новгород-северского князя Дмитрия-Корибута Ольгердовича и подольского князя Фёдора Корьятовича в борьбе против Витовта. Весной 1394 Витовт и полоцкий князь Иоанн-Скиргайло захватили города Житомир и Овруч в северной части Киевского княжества и вынудили Владимира Ольгердовича пойти на переговоры. Князья заключили мир на 2 года, однако уже в 1395 Владимир Ольгердович лишился Киевского княжества, а его место занял князь Иоанн-Скиргайло, которому сразу же пришлось осаждать не подчинившиеся ему города Звенигород и Черкассы. В 1397 великий князь киевский Иоанн-Скиргайло был отравлен наместником митрополита Киприана в Киеве Фомой (Изуфовым). Вероятно, после этого Витовт по сути превратил Киевское княжество в наместничество, что резко снизило статус Киевского княжества среди древнерусских княжеств, подчинявшихся ВКЛ. При этом в Киевском княжестве сохранились уделы незначительных князей, роль которых во многом определялась службой при дворе Витовта (например, князей Глинских). Первыми наместниками Киевского княжества стали князь Иван Борисович (умер в 1399), сын подольского князя Бориса Корьятовича, и Иван Михайлович Гольшанский (умер после 1401), сын литовского князя Михаила Ольгимонта. В 1399, после поражения войск Витовта и его союзников в битве на Ворскле, Киевское княжество подверглось нападению войск ордынских правителей. Разорив сельскую округу, хан Тимур-Кутлуг и эмир Едигей удовлетворились 1 тысячей рублей откупа с Киева и 30 рублей - с Киево-Печерского монастыря; в 1416 ордынцы вновь совершили набег на Киевское княжество, разорив сельскую округу Киева и Киево-Печерский монастырь. По данным белорусско-литовских летописей 1-й трети 16 века, преемниками И. М. Гольшанского в качестве наместников Киевского княжества стали его сыновья - Андрей (умер не позднее 1422) и Михаил (умер в 1433).

В 1440 году ставший новым великим князем литовским Казимир Ягеллончик (впоследствии польский король Казимир IV) пошёл на частичное возрождение системы уделов в ВКЛ, в частности такой статус получило Киевское княжество. Удельным киевским князем стал сын великого князя киевского Владимира Ольгердовича - слуцкий князь Александр Олелько Владимирович. Его правление было на короткое время прервано в 1449, когда великий князь литовский Михаил Сигизмундович при поддержке ордынского хана Сеид-Ахмеда захватил Киевское княжество и Северскую землю. Однако совместные действия войск Казимира IV и великого князя московского Василия II Васильевича Тёмного привели к разгрому Михаила Сигизмундовича и возвращению в Киев князя Александра Олелько Владимировича. В 1455 после его смерти Киевское княжество унаследовал его старший сын Семён Александрович.

Некоторое повышение статуса Киевского княжества в составе ВКЛ способствовало укреплению роли киевского боярства внутри Киевского княжества, где киевские князья продолжили политику раздачи крупных и мелких владений князьям и боярам, входившим в их раду, а также более мелким боярам и слугам. Для крупных бояр, не входивших в раду, продолжала действовать система годовых кормлений. Бояре принимали участие в сборе и распределении налогов, собранных в Киевском княжестве, а также иногда получали жалованье и земли от великого князя литовского, считавшегося господарем Киевского княжества. В 1450-60-е годы нормализовались отношения ВКЛ с Крымским ханством, хан Хаджи-Гирей I выдал Казимиру IV ярлык на владение Киевского княжества и другими землями Западной и Южной Руси.

По­сле уси­ле­ния сво­их по­зи­ций в ВКЛ и Поль­ше, по­бе­ды в вой­не с Тев­тон­ским ор­де­ном Ка­зи­мир IV, воспользовавшись смертью князя Семёна Александровича в 1470 и отсутствием в Киеве его брата Михаила (в 1470-71 княжил в Новгороде), ликвидировал Киевское княжество и преобразовал его в воеводство, при этом в 1471 Казимир IV специальным привилеем закрепил определённую автономию Киевщины в составе ВКЛ.

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