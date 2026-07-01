КИЕВСКИЙ МУЗЕЙ РУССКОГО ИСКУССТВА

КИЕВСКИЙ МУЗЕЙ РУССКОГО ИСКУССТВА - крупнейшее собрание русского изобразительного искусства за пределами России.

Основа музея - коллекции семьи сахарозаводчика Ф. А. Терещенко, который с 1870-х годов приобретал произведения искусства в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве у самих авторов, пользуясь советами И. Н. Крам­ско­го , В. М. Вас­не­цо­ва и ос­но­ва­те­ля Ки­ев­ской ри­со­валь­ной шко­лы Н. И. Му­раш­ко. Кол­лек­ция (в основном ра­бо­ты пе­ре­движ­ни­ков ) раз­ме­ща­лась в ки­ев­ском особ­ня­ке Те­ре­щен­ко (1882-1884 годы, ар­хи­тек­то­ры А. Л. Гун, В. Н. Ни­ко­ла­ев). В 1922 году здесь от­кры­лась Ки­ев­ская кар­тин­ная га­ле­рея; современное название с 1936 года.

Ос­но­ва от­де­ла древнерусской жи­во­пи­си - кол­лек­ция ико­но­пи­си , переданная в 1932 году из Музея искусств Всеукраинской АН. К началу 1940-х годов появились отделы искусства XVIII и первой половины XIX века, в 1939 году - советского искусства. Частично разграбленная (основная часть эвакуирована в Уфу) в годы Великой Отечественной вой­ны ок­ку­пан­та­ми, кол­лек­ция му­зея бы­ла по­пол­не­на и рас­ши­ре­на в по­сле­во­ен­ное вре­мя.

Зна­чи­тель­но со­б­ра­ние жи­во­пи­си XVIII - первой половины XX веков (А. П. Ан­тро­пов, В. Э. Бо­ри­сов-Му­са­тов, В. Л. Бо­ро­ви­ков­ский, К. П. Брюл­лов, В. М. Вас­не­цов, В. В. Ве­ре­ща­гин, М. А. Вру­бель, Н. Н. Ге, А. А. Ива­нов, О. А. Ки­прен­ский , П. П. Кон­ча­лов­ский, К. А. Ко­ро­вин, И. Н. Крам­ской, Б. М. Кус­то­ди­ев, Д. Г. Ле­виц­кий, М. В. Не­сте­ров , В. Д. По­ле­нов, И. Е. Ре­пин, Н. К. Ре­рих, А. К. Сав­ра­сов, З. Е. Се­реб­ря­ко­ва, В. И. Су­ри­ков, И. И. Шиш­кин, Н. А. Яро­шен­ко). Имеются также от­дел гра­фи­ки, богатое собрание скульп­ту­ры (про­из­ве­де­ния М. М. Ан­то­коль­ско­го, А. С. Го­луб­ки­ной, С. Т. Ко­нён­ко­ва, П. П. Тру­бец­ко­го и др.).

Иллюстрация:

Ки­ев­ский му­зей рус­ско­го ис­кус­ст­ва. Экспозиция одного из залов. Фото П. С. Павлинова. Архив БРЭ.

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