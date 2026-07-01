КИЕВСКИЙ МУЗЕЙ РУССКОГО ИСКУССТВА
КИЕВСКИЙ МУЗЕЙ РУССКОГО ИСКУССТВА - крупнейшее собрание русского изобразительного искусства за пределами России.
Основа музея - коллекции семьи сахарозаводчика Ф. А. Терещенко, который с 1870-х годов приобретал произведения искусства в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве у самих авторов, пользуясь советами И. Н. Крамского, В. М. Васнецова и основателя Киевской рисовальной школы Н. И. Мурашко. Коллекция (в основном работы передвижников) размещалась в киевском особняке Терещенко (1882-1884 годы, архитекторы А. Л. Гун, В. Н. Николаев). В 1922 году здесь открылась Киевская картинная галерея; современное название с 1936 года.
Основа отдела древнерусской живописи - коллекция иконописи, переданная в 1932 году из Музея искусств Всеукраинской АН. К началу 1940-х годов появились отделы искусства XVIII и первой половины XIX века, в 1939 году - советского искусства. Частично разграбленная (основная часть эвакуирована в Уфу) в годы Великой Отечественной войны оккупантами, коллекция музея была пополнена и расширена в послевоенное время.
Значительно собрание живописи XVIII - первой половины XX веков (А. П. Антропов, В. Э. Борисов-Мусатов, В. Л. Боровиковский, К. П. Брюллов, В. М. Васнецов, В. В. Верещагин, М. А. Врубель, Н. Н. Ге, А. А. Иванов, О. А. Кипренский, П. П. Кончаловский, К. А. Коровин, И. Н. Крамской, Б. М. Кустодиев, Д. Г. Левицкий, М. В. Нестеров, В. Д. Поленов, И. Е. Репин, Н. К. Рерих, А. К. Саврасов, З. Е. Серебрякова, В. И. Суриков, И. И. Шишкин, Н. А. Ярошенко). Имеются также отдел графики, богатое собрание скульптуры (произведения М. М. Антокольского, А. С. Голубкиной, С. Т. Конёнкова, П. П. Трубецкого и др.).
Иллюстрация:
Киевский музей русского искусства. Экспозиция одного из залов. Фото П. С. Павлинова. Архив БРЭ.