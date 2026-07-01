КИЕВСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
КИЕВСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС - комплекс археологических памятников в черте города Киев и в его ближайших окрестностях.
Значение Киевского археологического комплекса определяет расположение на стыке лесной и лесостепной зон, связь с одним из важнейших водных путей Восточной Европы - по Днепру. Расположение Киевского археологического комплекса в границах или неподалёку от города с богатой историей определило повышенный интерес к его древностям, чему способствовало наличие в Киеве крупных научных центров.
Исследования Киевского археологического комплекса начались в 1820-1830-х годах, когда К. А. Лохвицким были раскопаны Десятинная и Ирининская церкви, Золотые ворота и и другие памятники древнерусской архитектуры. Наиболее активные раскопки велись на рубеже XIX и XX веков [В. В. Хвойка (Хвойко), Д. В. Милев и др.], в 1930-е годы (Ф. Н. Мовчановский, М. К. Каргер, Г. Ф. Корзухина и др.) и начиная с 1970-х годов (П. П. Толочко, Г. Ю. Ивакин, М. А. Сагайдак, И. И. Мовчан и др.). Всего известно свыше 100 памятников (большинство многослойные).
Древнейшие памятники относятся к позднему палеолиту (период Мадлен), в том числе Кирилловская стоянка - один из первых памятников палеолита, исследованных в Российской империи [раскопки В. В. Хвойки в 1893-1899 годах: вскрыто около 10 тысяч м2; найдены следы жилищ, бивень мамонта с гравировкой (рисунок, 1), фрагменты окаменевших стволов кедра (диаметр до 2 м) со следами огня и обработки и др.].
Мезолит и неолит представлены более 10 стоянками, в основном на песчаных дюнах по обоим берегам Днепра; энеолит - трипольской культурой, в том числе поселением и пещерой (древнейшая искусственная в Европе) над Смородинским спуском (исследования В. Б. Антоновича в 1875 году и Т. А. Бобровского в 1999 году), поселением и могильником с трупоположениями близ села Чапаевка (давшим название одному из типов позднего этапа трипольской культуры; раскопки В. А. Круц), могильником Красный Хутор, где В. Н. Даниленко и М. Л. Макаревич раскопано 195 трупосожжений.
Бронзовый и ранний железный века представлены различными памятниками ямной культуры, среднеднепровской культуры, тшинецкой культуры, многоваликовой керамики культуры, белогрудовской и связанной с ней чернолесской культуры, милоградской культуры. Предполагают, что в районе Киевского археологического комплекса проходила северная граница племён скифов-пахарей, упомянутых Геродотом в описании Скифии; с ними связывают 2 огромных городища на юге Киевского археологического комплекса (Кругликовское - 1000 га и Хотовское - 30 га; исследования Е. А. Петровской, Е. Ф. Покровской).
Для конца I-го тысячелетия до нашей эры - V века нашей эры зафиксированы памятники зарубинецкой культуры (в том числе городища и связанный с одним из них Пироговский могильник, где А. И. Кубышевым и Е. В. Максимовым раскопано более 150 погребений) и киевской культуры (памятники из окрестностей Киева, изученные В. Н. Даниленко, дали ей название), традиции которых многие специалисты расценивают как раннеславянские. В IV - начале V века по территории Киевского археологического комплекса проходила северная граница полиэтничной черняховской культуры. Ко 2-й четверти I-го тысячелетия относятся и многочисленные клады римских монет [в районе Львовской площади - несколько тысяч монет (1875 год), у Кирилловского монастыря - 350 монет (1887 год), в Оболоньском кладе - около 200 монет (1876 год) и др.], импортные изделия, в основном из Северного Причерноморья, и другие находки.
Среди памятников бесспорно славянской пражской культуры выделяются 2 локальных варианта: поселение на Оболони - близко памятникам Полесья V века; на Старокиевской горе (эти материалы послужили для масштабного празднования 1500-летия Киева в 1982 году) - памятникам Западной Волыни середины VI - начала VII века. К 3-й четверти I-го тысячелетия относятся также находки фибул, византийских монет и др., в том числе ряда украшений, связанных с мастерами конца VII века или начала VIII века круга Пастырского городища.
Эти памятники принадлежат к «докиевскому» периоду Киевского археологического комплекса и не отражают непрерывную поступательную традицию, результатом которой стало формирование города Киев (о памятниках Киевского археологического комплекса древнерусского периода и XIV-XVIII веков смотрите в статье Киев).
Иллюстрация:
Киевский археологический комплекс: 1 – бивень мамонта с изображением головы птицы с Кирилловской стоянки; 2 – керамическая статуэтка с трипольского поселения около Чапаевки; 3 – керамический сосуд тшинецкой культуры; 4 – бронзовая фибула финала черняховской культуры (кон. 4 – нач. 5 вв.) из погребения на Старокиевской горе (по Д. Я. Телегину, А. К. Амброзу). Архив БРЭ.