КИЕВСКАЯ ЗЕМЛЯ

Киевская земля — территориальное образование в Днепровском Правобережье.

В IX—XIII вв. политическое, культурно-историческое и экономическое ядро Древнерусского государства . В отличие от большинства других К. з. не превратилась в отчину какой-либо княжеской линии. После объединения северных и южных восточнославянских земель в конце IX в. князем Олегом К. з. становится территориальным и политическим ядром Древней Руси, вокруг которого консолидируются другие восточнославянские объединения. Политическая жизнь К. з. практически неотделима от общерусской.

Формирование территории К. з. в основном завершилось во 2-й половине XI в., когда Русская земля в узком смысле была разделена между Киевом , Черниговом и Переяславлем. К К. з. на севере отошло Днепровское Правобережье от водораздела Припяти, Березины и Немана — по границам древней территории дреговичей , на протяжении почти всей истории Руси находившейся в сфере влияния Киева. Западные пределы К. з. достигали р. Горыни и Зап. Буга, где находилась Берестейская волость. Поскольку эта территория находилась ближе к Волынской земле и Галицкой земле, чем к Киеву, она часто была предметом спора между князьями. Юго-западные границы К. з. проходили по линии верхнего течения Южн. Буга и Случи. Южные рубежи К. з. были одновременно и границей Древнерусского государства. В X в. они проходили по р. Стугне, в конце X — 1-й половине XI в. — по линии р. Рось, во 2-й половине XII в. отодвинулись к югу до р. Тясмин. Общая площадь К. з. составляла около 120 тыс. кв. км.

Географически К. з. располагалась в двух ландшафтных зонах — лесной и лесостепной, что создавало условия для развития земледелия и скотоводства. Реки Днепр, Десна, Припять, Южн. Буг связывали К. з. с отдаленными районами Руси, а также обеспечивали выход к Черному морю. Вместе с тем, окраинное положение К. з., граничившей с Половецкой степью, было стратегически неблагоприятным: постоянные вторжения кочевников подтачивали ее экономику.

Борьба Руси с кочевыми народами степи обусловила необходимость строительства системы оборонительных сооружений на юге К. з. Кроме стугнинской и поросской оборонительных линий, возведенных Владимиром Святославичем и Ярославом Владимировичем Мудрым , во 2-й половине XI — начале XII в. была создана Днепровская, призванная защищать водный путь и южные подступы к Киеву. Систему дополняли мощные земляные валы, проходившие в междуречье Роси и Роставицы, а также вдоль левого берега Стугны и дальше в юго-западном направлении на Ирпень и Здвиж.

Со времени княжения Святополка Изяславича (1093—1113) К. з. постепенно превращается в великокняжеский домен. После наступления удельной раздробленности, которая привела к автономизации земель и княжеств, Киев оставался номинальной столицей Руси. К. з. делается объектом коллективного сюзеренитета сильнейших и наиболее авторитетных князей, которые получают в ней «части» и обязываются защищать К. з. от кочевников. Княжеские кланы, среди которых выделяются Мономашичи и потомки Святослава Ярославича, стремятся утвердиться в К. з. и превратить ее в свою отчину. Князья-соправители, за которыми стояли Смоленское княжество, Волынское княжество , чернигово-северские или владимиро-суздальские земли, прочно связывали К. з. с другими регионами страны. Вплоть до монголо-татарского нашествия киевские князья традиционно возглавляли борьбу Руси с кочевниками.

Поражение на Калке 1223 стало переломным моментом в жизни К. з. Киевский стол потерял прежнее значение. Последний киевский князь Михаил Всеволодович, узнав о приближении монголо-татар к Киеву, бежал в Венгрию. Киевом овладел Даниил Романович Галицкий и посадил там своего боярина Дмитрия. Таким образом, накануне монголо-татарского нашествия Киев остался без князя, а подвластный ему домен представлял собой совокупность небольших уделов.

После нашествия монголо-татар К. з. постепенно начинает возрождаться только c 1-й четверти XIV в. Во 2-й половине XIV в. после «великой замятни» (1359) в Золотой Орде подпадает под влияние Великого княжества Литовского . В 1399, после поражения войск Витовта и его союзников в битве на Ворскле, Киевское княжество подверглось нападению ордынских войск. Хотя господарем Киевского княжества считался великий князь литовский, в середине XV в. ярлык на владение Киевским княжеством выдавал крымский хан. В 1470 великий князь литовский и король польский Казимир IV Ягеллончик преобразовал Киевское княжество в воеводство, закрепив затем особым привилеем некоторую автономию К. з. в составе Великого княжества Литовского.

Лит.: Грушевский М. С. Очерк истории Киевской земли. Киев, 1891; Любавский М. К. Областное деление и местное управление Литовско-Русского государства ко времени издания первого Литовского статута. М., 1893; Клепатский П. Г. Очерки по истории Киевской земли. Т. 1. Одесса, 1912; Насонов А. Н. Русская земля и образование территории древнерусского государства: Историко-географическое исследование. М., 1951; Толочко П. П. Киевская земля // Древнерусские княжества X—XIII вв. М., 1975; Его же. Киев и Киевская земля в эпоху феодальной раздробленности XII—XIII вв. Киев, 1980; Рычка В. М. Формирование территории Киевской земли (IX — первая треть XII в.). Киев, 1988.