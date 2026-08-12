КИЕВСКАЯ КУЛЬТУРА

КИЕВСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура III - начала V веков в бассейне верхнего течения Западной Дви­ны, лес­ном и ле­со­степ­ном По­днеп­ро­вье, ле­со­степ­ной час­ти бас­сей­на Се­вер­ско­го Дон­ца.

Анклавы киевской культуры известны в лесостепной части бассейнов реки Хопёр и левобережных притоков Волги. Названа по исследованной В. Н. Даниленко в конце 1940-х - начале 1950-х годов группе памятников в окрестностях Киева, но получила признание после разведок и раскопок П. Н. Третьякова и Е. А. Горюнова в бассейне реки Десна в 1960-е годы. Базовые своды памятников киевской культуры, её деление на локальные варианты и 3 хронологических этапа представлены с 1990-х годов в работах Р. В. Терпиловского, А. М. Обломского, Н. С. Абашиной, Н. В. Лопатина, А. Г. Фурасьева, А. А. Хрекова, Д. А. Сташенкова.

В составе киевской культуры выделяют 4 основных локальных варианта (смотри карту): верхнеднепровский (занимает большую часть лесного Поднепровья, с отдельными памятниками до бассейна Западного Буга), среднеднепровский (лесостепное Поднепровье до реки Рось на юге), деснинский (бассейны Десны, нижнего и среднего Сейма), сейминско-донецкий (лесостепная часть востока Днепровского Левобережья и бассейнов верхних Сейма, Северского Донца, Оскола). На окраинах киевской культуры выделяются особые группы: типа Заозерье, Инясево (бассейн реки Хопёр), Сиделькино (Среднее Поволжье). Селища, на севере есть городища. Прямоугольные, углублённые в землю жилища срубной или каркасной конструкции (в лесостепи изредка с глиняной обмазкой), как правило, с очагами; в лесной зоне известны печи из камня, а в лесостепной - так называемые печи-камины (в нишах, вырезанных в материковой глине).

Грун­то­вые мо­гиль­ни­ки ; тру­по­сож­же­ния на сто­ро­не; не­мно­го­чис­лен­ные кос­ти, обыч­но пе­ре­ме­шан­ные с ос­тат­ка­ми по­гре­баль­но­го ко­ст­ра и об­лом­ка­ми со­су­дов, по­ме­ща­ли в круг­лые или оваль­ные ям­ки; урны и ин­вен­тарь ред­ки. Ке­ра­ми­ка - горш­ки, миски, корчаги, диски, миски-плошки, миниатюрные сосуды, пряслица (как правило, биконические), грузила; при изготовлении применялся поворотный столик, есть лощёные сосуды, на раннем этапе - специально ошершавленные («хроповатые»); в основном в лесной зоне (особенно для верхнеднепровского варианта и типа Заозерье) характерна посуда, покрытая расчёсами, нанесёнными фрагментами гребня, и штрихованная. Железные серпы, проушные топоры, наконечники копий и дротиков, шпоры, иглы с ушком и др., каменные зернотёрки, на среднем и позднем этапах - ротационные жернова. Бронзовые и железные фибулы и детали поясных наборов: импортные или имитации центрально-европейских (для среднего и позднего этапа - в основном Черняховские) и местные серии.

Широко распространены украшения круга восточноевропейских выемчатых эмалей, в том числе клады. В основе хозяйства - земледелие (подсечное или переложное) и животноводство. Сильны связи с античными городами Северного Причерноморья и Черняховской культурой, оттуда вино и другие продукты в амфорах, посуда, фибулы, гребни поступали в Среднее Поднепровье и на Днепровское Левобережье, по всей киевской культуре - бусы, римские монеты и др.

Киевская культура сформировалась на рубеже II-III веков в результате миграций, приведших к сложной перегруппировке позднезарубинецких племён (смотрите в статье За­ру­би­нец­кая куль­ту­ра ) при некотором участии носителей пшеворской культуры в лесостепной зоне и штрихованной керамики культуры - в лесном Поднепровье и Подесенье. Роль компонентов в локальных вариантах различна, она продолжает быть предметом дискуссии. Со 2-й половины III века среднеднепровские группы ассимилируются или вытесняются носителями черняховской культуры, которые тесно взаимодействуют с сейминско-донецкими группами киевской культуры (с деснинскими же наблюдается конфронтация); на этих основах формируется «киевский компонент» черняховской культуры.

На базе традиций черняховской и киевской культуры в Верхнем Подонье (между современными городами Данков и Воронеж) сложилась группа Каширка - Седелки. В IV веке деснинский вариант киевской культуры распространился на большую часть территории верхнеднепровского. На реке Хопёр памятники киевской культуры этого времени неизвестны. В конце IV - начале V века в результате серии миграций населения Восточной Европы, начало которым положило появление гуннов, племена деснинского варианта киевской культуры продвинулись на территорию днепровской лесостепи, где наряду с местными группами киевской культуры и «киевского компонента» черняховской культуры стали основой пеньковской культуры.

Носители сейминско-донецкого варианта киевской культуры составили важный компонент группы Замятино - Чертовицкое. Традиции деснинского варианта киевской культуры в этот же период трансформируются в колочинскую культуру. Группа Сиделькино стала одной из основ формирования именьковской культуры. На основе типа Заозерье сформировались культура круга Тушемли, псковских длинных курганов культура, удомельского типа на Верхней Волге и др. Большинство специалистов соотносят носителей киевской культуры с рядом групп ранних славян.

В. В. Седов и некоторые другие исследователи считают, что киевская культура оставлена «днепровскими» балтами, находившимися под сильным влиянием степных народов.

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