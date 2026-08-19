КИЕВСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ

КИЕВСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ - одно из высших богословских учебных заведений Русской православной церкви.

Об­ра­зо­ва­на 28.09(10.10).1819 года в свя­зи с ре­ор­га­ни­за­ци­ей ду­хов­но­го об­ра­зо­ва­ния в Российской им­пе­рии на ба­зе Ки­ев­ской ду­хов­ной се­ми­на­рии (до 1817 года Кие­во-Мо­ги­лян­ская ака­де­мия ). В 1819-1869 годах - центр Киевского духовно-учебного округа, в который входило 17 епархий. Первоначально штат состоял из ректора (в сане архимандрита), 6 профессоров и других преподавателей. В 1917 году в КДА преподавали 20 профессоров, 16 доцентов, 2 лектора.

Курс обучения длился 4 года. В течение всего времени изучалось Священное Писание, а также классические (латынь, греческий и древнееврейские) и современные (немецкий или французский) языки. Среди предметов, изучаемых в первые два года, были философия, словесность, всеобщая и российская история. На старших курсах читались богословие, церковная история, церковная словесность, география и другие предметы. Ежегодно КДА оканчивали от 30 до 75 человек (в 1823 году - 39 человек, в 1867 году - 53, в 1884 году - 74, в 1889 году - 40, в 1905 году - 48 человек). Академия готовила в первую очередь преподавателей для духовных семинарий.

В 1830-х годах богословие и философию в КДА стали преподавать не на латыни, а на русском языке. Высоким был уровень преподавания догматического богословия [архимандрит (с 1885 года епископ) Сильвестр (Малеванский) ввёл исторический подход в его изложении], словесности и го­ми­ле­ти­ки (Я. К. Амфитеатров, священник Н. С. Гроссу), а также предметов, непосредственно связанных с пастырской деятельностью [архимандрит (с 1858 года епископ, с 1867 года архиепископ) Антоний (Амфитеатров), В. Ф. Певницкий и др.]. В области ли­тур­гического бо­го­сло­вия тру­ди­лись М. Н. Ска­бал­ла­но­вич и А. А. Дмит­ри­ев­ский .

Особая роль принадлежала философской школе КДА. Её основателем считается профессор И. М. Скворцов (1795-1863 годы), который преподавал историю философии, логику, психологию, метафизику и нравственную философию. Его преемником был архимандрит Феофан (Авсенев) - приверженец классического немецкого идеализма, уже в профессорском звании принявший монашеский постриг. Их лучшим учеником считается П. Д. Юркевич. Воспитанниками философской школы КДА были также профессор Санкт-Петербургской духовной академии В. Н. Карпов, известный своими переводами Платона, О. М. Новицкий, который первым начал преподавать историю античной философии на русском языке, С. С. Го­гоц­кий , М. М. Тро­иц­кий.

Основа для развития исторической науки в КДА была заложена митрополитом Евгением (Болховитиновым), поощрявшим среди студентов изучение древностей и учредившим в 1827 году премию за лучшее историческое сочинение. Первым руководителем кафедры церковной истории в 1841-1842 годах был Макарий (Булгаков); в дальнейшем её занимали: И. И. Малышевский, Ф. Г. Лебединцев, Ф. А. Терновский, Н. И. Петров, С. Т. Голубев, Ф. И. Титов. Представители исторической науки КДА особое внимание уделяли изучению истории Киевской митрополии конца XVI-XVIII веков, издав корпус документов по этой теме.

Пат­ро­ло­ги­ей занимались К. И. Скворцов, К. Д. Попов, С. Л. Епифанович, М. Ф. Оксиюк. В 1872 году при КДА было основано Церковно-историческое и археологическое общество, члены которого принимали участие в изучении и охране христианских памятников в юго-западных губерниях Российской империи. При обществе действовал Церковно-археологический музей - первый публичный музей Киева (с 1880 года), насчитывавший около 33 тысяч экспонатов, в том числе одну из крупнейших в то время коллекций христианских древностей. Академия уделяла большое внимание церковному пению.

КДА издавала журналы «Воскресное чтение» (1837-1912 годы), «Труды Киевской духовной академии» (1860-1917 годы, возобновлён в 1997 году). В последнем публиковались богословские, церковно-исторические и канонические исследования, а также выполненные преподавателями академии переводы творений отцов западной Церкви: Иринея Лионского, Тертуллиана, Ипполита Римского, Киприана Карфагенского, блаженного Августина, блаженного Иеронима. С 1907 года при КДА действовало Религиозно-философское общество (с 1914 года Научно-философское общество), которое с 1916 года издавало альманах «Христианская мысль».

В 1920 году, после окончательного утверждения в Киеве советской власти, КДА была упразднена, однако до конца 1920-х годов на частных квартирах продолжались занятия и даже проводились защиты диссертаций. В 1992 году Украинской православной церковью Московского патриархата и так называемой Украинской православной церковью Киевского патриархата независимо друг от друга были образованы учебные заведения под названием КДА. Однако впоследствии это название сохранилось за академией, принадлежащей Украинской православной церкви Московского патриархата, действующей на территории Киево-Печерской лавры.

Ректор КДА одновременно являлся настоятелем Братского Богоявленского монастыря, в котором располагалась академия. Поэтому ректоры всегда были монашествующими (архимандриты или епископы). Среди них: Иннокентий (Борисов) (1830-1839 годы), архимандрит Димитрий (Муретов) (1841-1850 годы), епископ Антоний (Амфитеатров) (1851-1858 годы), архимандрит (с 1874 года епископ) Филарет (Филаретов) (1860-1877 годы), епископ Михаил (Лузин) (1878-1883 годы), архимандрит (с 1885 года епископ) Сильвестр (Малеванский) (1883-1898 годы), епископ Платон (Рождественский) (1902-1907 годы), епископ Василий (Богдашевский) (с 1914 года до окончательного упразднения Академии).

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