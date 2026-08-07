КИЕВА ОБОРОНА

Крупное сражение Красной Армии и Вермахта в ходе Великой Отечественной войны.

В первой декаде июля 1941 г. войскам Юго-Западного фронта (командующий — генерал-полковник М. П. Кирпонос) удалось остановить наступление немецкой 1-й танковой группы (генерал Э. Клейст) на подступах к Киеву. Тогда командование группы армий «Юг» (фельдмаршал Г. Рундштедт) решило повернуть большую часть группы Клейста и 6-й полевой армии на Кировоград — в обход основной группировки войск Юго-Западного и Южного фронтов. Советские войска оказывали упорное сопротивление. На северном участке фронта 5-я армия генерала М. П. Потапова, опираясь на Коростеньский укрепрайон, не только успешно отражала атаки дивизий 6-й немецкой армии, но и сама наносила чувствительные контрудары, угрожая тылу 1-й танковой группы. 5-я армия успешно противостояла противнику более месяца и оставила свои позиции только по приказу командования фронта. Гораздо хуже складывалась обстановка в полосе 6-й (командующий — И. Н. Музыченко) и 12-й (командующий — П. Г. Понеделин) армий ЮгоЗападного фронта. Личный состав обеих армий участвовал в боях с начала войны и был крайне утомлен. Объединения понесли большие потери, не хватало боеприпасов и амуниции, и к середине июля уже четко обозначилась возможность охвата противником обеих советских армий. 18 июля, опасаясь окружения 6-й и 12-й армий, Ставка ВГК распорядилась отвести их на линию Белая Церковь — Гайсин, но это решение оказалось несколько запоздалым, т. к. в тот день части советской 26-й армии уже оставили Белую Церковь. 21 июля наступавший с севера 48-й моторизованный корпус 1-й танковой группы Клейста достиг Умани, а пехота немецкой 17-й армии, двигаясь с запада, захватила Винницу. Только своевременный ввод в бой советского 2-го мехкорпуса не позволил противнику соединиться восточнее Винницы и полностью окружить 6-ю и 12-ю армии. Советские танкисты стремительным контрударом вынудили германское командование приостановить на время наступление и 48-го корпуса. Выполняя распоряжение Ставки об отходе на новые позиции, дивизии 6-й и 12-й армий начали продвигаться на восток, но большинство их тыловых коммуникаций уже было перерезано соединениями танковой группы Клейста. Положение не исправил и контрудар 26-й советской армии. Противнику удалось остановить и сковать пробивающиеся на восток советские части. Вскоре положение на фронте 6-й и 12-й армий стало критическим, поскольку противник имел трехкратное превосходство в артиллерии и фактически господствовал в воздухе. 24 июля по просьбе Кирпоноса 6-я и 12-я армии были переданы в состав Южного фронта генерала И. В. Тюленева. На следующий день Ставка вновь потребовала от Музыченко и Понеделина пробиваться на восток сквозь боевые порядки двух немецких моторизированных корпусов, однако выполнить этот приказ советским соединениям было уже не под силу. 26 июля прекратила свои атаки и 26-я армия, понесшая в предыдущих боях тяжелые потери. Тем не менее 6-ю и 12-ю армии еще можно было спасти, повернув вектор их движения на юго-восток — в разрыв между сжимающимися немецкими клещами. Однако генерал Тюленев до 29 июля так и не получил точного представления о местоположении охваченных противником армий и потому 28 июля просто повторил приказ Ставки прорываться на восток. 2 августа немецкие клещи сомкнулись в районе Добрянки, теперь уже полностью замкнув кольцо вокруг 6-й и 12-й армий. Советские части совершали отчаянные попытки прорваться на восток, но сделать это удалось немногим. В общей сложности из окружения вышло лишь 11 тыс. человек. Бои в котле под Уманью продолжались до 8 августа (отдельные группы сражались до 13 августа). В германском плену оказались десятки тысяч военнослужащих Красной Армии, в т. ч. генералы Музыченко и Понеделин. Однако для самих немцев, завершивших уже второе с начала войны с СССР крупное окружение, стал неприятным сюрпризом тот факт, что русские, попав в безвыходную ситуацию, не только не сдавались, как того требовали все каноны военной науки, но и продолжали активное сопротивление, нанося врагу чувствительные потери. Виновным в гибели двух армий, насчитывавших на 20 июля 129,5 тыс. человек, был признан Понеделин. В приказе № 270 его обвинили в предательстве, и в 1945 г., после освобождения из фашистского плена, арестовали. В 1950 г. генерал Понеделин был расстрелян как изменник Родины, но фактически на него взвалили вину за ошибки командования ЮгоЗападного фронта и Ставки ВГК. Пока шли бои под Уманью, в руководстве вермахта спорили о дальнейших планах ведения кампании на востоке. Хотя многие генералы настаивали на продолжении наступления на Москву, Гитлер все же решил не рисковать и сначала расправиться с войсками Юго-Западного фронта. Решено было повернуть на юг 2-ю танковую группу и 2-ю полевую армию из группы армий «Центр». 19 августа в Ставке ВГК стало известно о повороте 2-й танковой группы генерала Гудериана в южном направлении. Сознавая возникшую угрозу тылу Юго-Западного фронта, она разрешила отвести его войска на оборонительные позиции левого берега Днепра. Это решение, однако, не касалось Киевского укрепрайона. Киев и близлежащие к нему укрепления на правом берегу реки должны были удерживаться в любом случае. Войска, защищавшие столицу Украины, были объединены в 37-ю армию под командованием генерала А. А. Власова, в будущем печально известного командующего т. н. Русской освободительной армией. Одновременно на пути 2-й танковой группы по реке Десна разворачивалась 40-я армия. К концу августа фронт временно стабилизировался на линии Днепра. Немецкому командованию не удалось с ходу ворваться в Киев. Огромную роль в обороне города сыграли сами киевляне. Свыше 200 тыс. горожан добровольно вступили в Красную Армию, еще 160 тыс. ежедневно работали на строительстве оборонительных рубежей. На Десне, наткнувшись на упорную оборону 40-й армии, наступление группы Гудериана временно застопорилось. На левом фланге этой группы немцам пришлось отражать сильные контрудары со стороны войск Брянского фронта. 31 августа пехотинцы немецкой 17-й армии смогли захватить небольшой плацдарм на левом берегу Днепра в районе Кременчуга (приблизительно в 260 км юго-восточнее Киева). Все попытки 38-й армии сбросить противника в реку успеха не имели, и немцы продолжали расширять плацдарм. 4 сентября Рундштедт принял решение перебросить туда всю 1-ю танковую группу. В те же дни к северо-востоку от Киева противник смог занять два плацдарма на южном берегу Десны. В начале сентября в штабе Юго-Западного фронта и в самой Москве стали бить тревогу, указывая на возможность окружения всей группировки советских войск в районе Киева. Начальник Генштаба РККА маршал Б. М. Шапошников и его заместитель А. М. Василевский предложили Сталину оставить Киев и отвести мощную 37-ю армию на восточный берег Днепра, но Сталин и слышать не хотел об оставлении столицы Советской Украины. Между тем 9 сентября Гудериан, а спустя три дня и Клейст перешли в наступление, прорвав оборону 38-й и 40-й армий. Окружение огромной советской группировки становилось теперь лишь вопросом времени. 10 сентября Кирпонос, а на следующий день командующий войска-ми Юго-Западного направления маршал С. М. Буденный обратились к Сталину с настойчивой просьбой отвести войска из киевского выступа, но Сталин вновь отказался сдавать Киев, а настойчивого Буденного заменил маршалом С. К. Тимошенко. Он все еще надеялся, что Брянский фронт под командованием А. И. Еременко сможет прорвать оборону противника и выйти в тыл 2-й танковой группы Гудериана. Кирпоносу не разрешили снять даже часть войск со спокойного участка под Киевом и перебросить их на восток для локализации прорыва немецких танков. 14 сентября передовые части Клейста и Гудериана достигли городов Лубны и Лохвица, где были остановлены упорной обороной советских частей. Только подошедшие на следующий день основные силы 1-й танковой группы позволили немцам продолжить продвижение. 15 сентября германские 1-я и 2-я танковые группы соединились в районе Лохвицы, замкнув кольцо вокруг 5-й, 26-й и 37-й армий Юго-Западного фронта, а также 21-й армии Центрального фронта. Это было крупнейшее с начала Великой Отечественной войны окружение советских войск. Во вражеском кольце оказалось 452,7 тыс. человек. 16 сентября Тимошенко, осознав масштабы катастрофы, отдал приказ Кирпоносу оставить Киев и отходить на восток, но командующий фронтом, помня приказ Сталина, потребовал письменного подтверждения. Только на следующий день он отдал приказ окруженным армиям пробиваться из кольца, но к тому времени оборона советских войск окончательно рухнула. Расчлененные на части армии уже не могли организовать единый удар на восток и действовали, исходя из складывавшейся обстановки. При попытке прорваться из кольца 20 сентября в бою недалеко от Лохвицы почти в полном составе погибло управление Юго-Западного фронта, в т. ч. генерал М. П. Кирпонос. Блестяще проявивший себя в боях в июне-августе командующий 5-й армией М. П. Потапов, будучи тяжело раненным, попал в плен. Бои в котле продолжались до 26 сентября, а группы бойцов и командиров продолжали выходить из окружения до 2 октября. В общей сложности на восток пробились ок. 15 тыс. человек. В ходе Киевской стратегической оборонительной операции (7 июля26 сентября) советские войска понесли тяжелейшие потери. Только убитыми, пропавшими без вести и попавшими в плен Красная Армия потеряла 616 304 человека, что составляло 98% первоначальной численности войск к началу операции. Кроме того, было утрачено 1765 тыс. единиц стрелкового оружия, 28 419 орудий и минометов, 411 танков и 343 боевых самолета. Несмотря на катастрофическое поражение, героическая борьба войск Юго-Западного фронта сыграла заметную роль в срыве гитлеровского плана «Барбаросса». Оборона Киева отвлекла на себя значительные силы немецкой армии, более чем на месяц задержала начало немецкого наступления на Москву.

Исторические источники:

1941 год. Т. 2. М., 1998.

Автор статьи: Киселев О. Н.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015