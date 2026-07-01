КИЁУРА КЭЙГО

Киёура, Кэйго (14.02.1850, Ямага, ныне в преф. Кумамото — 05.11.1942, Токио) — японский государственный деятель, юрист.

Граф (1928). Из семьи буддийского священника. Окончил частную школу (1871). С 1876 в министерстве юстиции, участник разработки законов об охране порядка и безопасности. Член Палаты пэров (1891—1906). Министр юстиции в кабинетах М. Мацуката (26 сентября 1896 — 12 января 1898), А. Ямагата (8 ноября 1898 — 19 октября 1900), Т. Кацура (2 июня 1901 — 22 сентября 1903), министр сельского хозяйства и торговли в кабинете Т. Кацура (17 июля 1903 — 7 января 1906). Член Тайного совета (с 1906) и его председатель (1922–1924). В качестве премьер-министра (7 января — 11 июня 1924) возглавлял консервативный бюрократический кабинет, вышел в отставку после победы оппозиции на выборах.

Соч.: Мэйдзи хосэйси (История правовой системы эпохи Мэйдзи). Токио, 1899 (переизд. 2003) (на яп. яз.).

Лит.: Косяку Киёура Кэйго дэн. (Биография графа Киёура Кэйго). Т. 1—2. Токио, 1935 (на яп. яз.).