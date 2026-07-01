КИДЖА

Киджа (кит. Цзи-цзы, Ци-цзы) — в корейской мифологии культурный герой, легендарный основатель династии Чосон Киджа.

По китайским легендам, К. был дядей последнего правителя династии Инь . После основания в Китае нового государства Чжоу К. ушел в земли Чосона Древнего (северо-восток Китая и север Кореи), где до этого более тысячи лет правила династия легендарного Тангуна. Род, возводивший свое начало к К., царствовал в течение 929 лет, начиная с 1121 до н. э. В 194 до н. э. Киджа Чосон сменила династия, основанная Виманой. Чосон Тангуна, Чосон Киджа и Чосон Вимана соответствуют периодам в полулегендарной истории Древнего Чосона.

Китайская летопись V в. н. э. «Хоу Хань шу» приписывает К. «культурную миссию» в освоении народом Древнего Чосона земледелия и шелководства. Он сообщил подданным конфуцианский «Великий закон» (Хун фань), устанавливающий этические нормы и правила отношений между людьми, в том числе 8 запретов (убийство каралось смертной казнью; воровство — обращением в рабство, за причинение телесных повреждений полагалась компенсация зерном).

Легенда, популярная как «свидетельство» «исконной» принадлежности Кореи к китайскому цивилизационному ареалу и обоснованию прав ханьских переселенцев на захваченные ими земли в местах проживания древнекорейских племен, отражала в то же время значительное влияние северокитайской культуры на процесс становления древнечосонской государственности. В период Корё (X—XIV вв.) в ходе укрепления конфуцианских принципов государственного устройства был воскрешен культ К.: в 1102 сооружена его гробница в Пхеньяне.

Лит.: Сыма Цянь. Исторические записки / Пер. с кит. Т. 1, М., 1972; Джарылгасинова Р. Ш. Корейские мифы о культурных героях // Религия и мифология народов Восточной и Южной Азии, М., 1970.