КИДО КОИТИ

Кидо, Коити (18.07.1889, Токио — 06.07.1977, Токио) — японский государственный деятель.

Из семьи аристократов (маркиз), внук Т. Кидо. Окончил Школу пэров Гакусюин и Киотосский университет (1915). Служил в министерстве сельского хозяйства и торговли, секретарь лорда-хранителя печати Н. Макино. Вместе с Ф. Коноэ в 1930-е разрабатывал планы внутриполитических реформ авторитарного типа, которые легли в основу созданной в 1940 «новой политической структуры» и Ассоциации помощи трону, включившей «самораспустившиеся» партии, организации и профсоюзы. Министр просвещения (22 октября 1937 — 26 мая 1938) и министр здравоохранения и социального обеспечения (11 января 1938 — 5 января 1939) в кабинете Ф. Коноэ, министр внутренних дел в кабинете К. Хиранума (5 января — 30 августа 1939). В качестве лорда-хранителя печати (1 июня 1940 — 24 ноября 1945, должность ликвидирована) был ближайшим политическим советником императора Хирохито (Сёва), руководил совещаниями «старших советников» (дзюсин), т. е. бывших премьер-министров, и Императорскими конференциями. В 1945 арестован, предан суду Международного военного трибунала для Дальнего Востока (МВТДВ) как «военный преступник категории А», приговорен к пожизненному заключению. В 1955 досрочно освобожден по состоянию здоровья. В политической жизни участия не принимал.

Соч.: Никки. (Дневники). Т. 1—2. Токио, 1966 (на яп. яз.).

Лит.: Молодяков В. Консервативная революция в Японии: идеология и политика. М., 1999.