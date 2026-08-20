КИДЕРЛЕН-ВЕХТЕР АЛЬФРЕД фон

Кидерлен-Вехтер (нем. Kiderlen-Waechter), Альфред фон (10.07.1852, Штутгарт — 30.12.1912, Штутгарт) — германский дипломат.

Происходил из старинного рода, который обрел известность еще в XVII в.; мать — баронесса фон Вехтер, отец, Р. Кидерлен, был банкиром при дворе вюртембергского короля. В 1852 отец К.-В. получил личное дворянство, в 1869 члены семьи были возведены в наследственное дворянское звание как «фон Кидерлен-Вехтер». В качестве добровольца К.-В. принимал участие во Франко-германской войне 1870—1871 . В 1871—1877 изучал право в университетах Тюбингена, Лейпцига, Страсбурга. С 1877 — на дипломатической службе; работал в дипломатических миссиях Германской империи в Копенгагене, Санкт-Петербурге, Париже, Константинополе. С 1888 служил в министерстве иностранных дел, где занимался восточным вопросом. В 1894—1895 являлся прусским посланником в ганзейских городах, 31 мая 1895 присутствовал при закладке первого камня в строительство канала, соединившего Любек с рекой Эльбой. В 1895—1898 — германский посланник в Дании. Из-за неосторожных высказываний в адрес императора Вильгельма II впал в немилость и был направлен германским посланником в Румынию, где провел 10 лет. В 1907 К.-В. вместо заболевшего германского посла в Константинополе руководил переговорами о сооружении Багдадской железной дороги. С 1908 — заместитель статс-секретаря (главы) министерства иностранных дел; способствовал мирному разрешению Боснийского кризиса 1908—1909. В 1910—1912 возглавлял внешнеполитическое ведомство, однако на этом посту потерпел неудачу в реализации внешней политики Германской империи в Африке и, проиграв Франции в марокканском вопросе (см. Марокканские кризисы ), в ноябре 1911 подписал франко-германское соглашение о Марокко и Конго, по которому Германия признавала власть Франции над Марокко, получив взамен лишь часть Французского Конго и часть французской территории в Центральной Африке. В 1912 К.-В. не удалось добиться и заключения договора с Великобританией, согласно которому Германия признавала бы превосходство британского флота в обмен на нейтралитет в войне, инициированной третьей стороной.

Лит.: Verhau E. Kiderlen-Waechter, Alfred von // Neue Deutsche Biographie. Bd. 11. Berlin, 1977; Forsbach R. Alfred von Kiderlen-Wächter (1852—1912): ein Diplomatenleben im Kaiserreich. Göttingen, 1997.