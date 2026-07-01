КИДЕКША

КИДЕКША - село в Суздальском районе Владимирской области.

В XII веке укреплённая резиденция князя Юрия Владимировича Долгорукого. К 1152 году в Кидекше закончено строительство белокаменной церкви Святых Бориса и Глеба - одного из первых каменных храмов Северо-Восточной Руси (сохранился с утратами; в 1947 году обнаружены остатки фресок 2-й половины XII века).

Кубический 4-столпный храм без нар­тек­са с 3 высокими апсидами и шлемовидной главой на широком световом барабане первоначально был близок по облику Спасо-Преображенскому собору в Переславле-Залесском. Фасады завершались полуциркульными закомарами; скупой декор включал в себя элементы романского зодчества - аркатурные пояса, что указывает на возможность участия в постройке западноевропейских мастеров. В западной части храма находились хоры, предназначенные для князя и его семьи. Храм соединялся переходом с княжеским дворцом.

После мон­го­ло-татарского на­ше­ст­вия церковь долго пребывала в запустении, её своды и восточная часть обрушились. Восстановительные работы XVII века исказили облик здания 4-скатной кровлей и непропорционально малой декоративной главой. Не были восстановлены восточные прясла стен и верхние части апсид. К западному фасаду в XIX веке пристроен притвор. В XVIII веке при Борисоглебской церкви основан монастырь; выстроена скромная Стефаниевская церковь (1780 год), которая принадлежит к типу «тёплых» суздальских церквей, в камне воспроизводящих композицию деревянных клетских храмов, а также шатровая колокольня (ныне значительно отклонившаяся от вертикали) и ограда со Святыми воротами. После 1917 года храмы закрыты.

Ныне церковь Святых Бориса и Глеба - в ведении Владимиро-Суздальского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника (в составе других белокаменных памятников Владимира и Суздаля включена в список Всемирного наследия), в Стефаниевской церкви проходят богослужения.

Иллюстрация:

Ки­дек­ша. Цер­ковь Свя­тых Бо­ри­са и Гле­ба. 12, 17–19 вв. Фото Л. А. Голофаст. Архив БРЭ.

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