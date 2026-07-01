КИДАНИ

КИДАНИ - племена монгольской группы, кочевавшие на территории современной Внутренней Мон­го­лии .

Известны с IV века по династийным китайским летописям. В эпоху Тан сведения о кидани стали более подробными, в текстах описывалось их социально-политическое устройство. Кидани жили крупными «кочевьями» (10 тысяч человек и более), снабжёнными обычно 3 тысячами повозок, которые благодаря устроенным на них жилым юртообразным сооружениям служили не только средством передвижения, но и жилищем.

Во главе кочевий стояли единовластные вожди, избиравшиеся раз в 3 года. По мере усложнения социальной структуры и унификации политические власти кидани превратились в серьёзную политическую и военную силу, оказывавшую воздействие на государственную жизнь Танского, а затем Сунского Китая. В 907 году один из вождей кидани - Абаоцзи (Абуги) вторгся в китайские земли, провозгласил создание новой империи, получившей позднее название Ляо; в 926 году завоевал государство Бохай.

Воспользовавшись очередным политическим кризисом в Китае, кидани добились выплаты дани от китайских царств эпохи «Пяти династий» (907-960 годы). Дань выплачивалась и при династии Сун (по договору 1005 года). Кидани господствовали в Северном Китае свыше 200 лет. В 1125 году империя кидани погибла под натиском чжурчжэней. Часть кидани растворилась среди населения Северного Китая, другая мигрировала в Среднюю Азию, где приняла участие в создании государства каракитаев.

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