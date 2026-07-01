КИЧЕ
КИЧЕ - народ группы майя, крупнейший индейский народ Гватемалы.
Численность 1,3 миллиона человек (2002 год, перепись), по оценкам 2008 года - от 1,8 до 2,5 миллионов человек. Живут в центральных горных районах страны (департаменты Киче, Тотоникапан, Кесальтенанго, Солола, Сан-Маркос). Включают группы: центральную, западно-центральную, сан - андрес - сахкабаха, хоябах, кунен, восточную (или чичикастенанго), сипакапа, сакапультек, рабиналь и успантек.
Говорят диалектах языка киче ветви кичемам в составе семьи майя языков. Близки по языку и культуре к какчикелям и цутухилям. Письменность на основе латинской графики (первые памятники - 1530-х годов); на диалектах центральных и восточных киче и сан-андрес-сахкабаха ведётся преподавание в начальной школе, на диалекте центральных киче - радиовещание. Большинство говорит также по-испански. Верующие - католики, есть протестанты (в т. ч. евангелисты, баптисты, адвентисты, свидетели Иеговы).
По этногенетическим преданиям, киче мигрировали в Горную Гватемалу в X-XI веках из Южной Мексики (Табаско), где жили на побережье в области Лагуны-де-Терминос, входили в союз племён, возглавляемый тольтеками; вместе с киче пришли близкородственные им какчикели и цутухили. В X-XII веках киче завоевали центральное нагорье и основали в XIII веке государство; в XIV веке его столицей стал Кумаркаах (руины близ современного г. Санта-Крус-дель-Киче). К концу XIV века данниками киче стали многие народы Гватемалы.
Во главе государства киче первоначально стояли военные вожди четырёх фратрий киче ; после длительной борьбы власть сосредоточилась в руках правящих кланов двух сильнейших фратрий - Кавек и Нихаиб (ныне к ним возводят себя лидирующие кланы во многих общинах). Имели точный календарь, иероглифическую письменность, монументальную архитектуру, изобразительное искусство, мифологический эпос «Пополь-Вух». Государство киче достигло наибольшего могущества в середине XV века при правителе Кикабе.
Позднее постоянные войны с какчикелями, цутухилями, мам, пипилями и др. ослабили киче. В 1510 году они стали данниками ацтеков (которые назвали Кумаркаах Утатланом, а страну киче - Куахтемалланом, по переведённому на науатль самоназванию киче; отсюда - современное название Гватемалы). В 1524 году после поражения в битве в долине Шелаху (департамент Кесальтенанго) завоёваны испанцами в союзе с какчикелями и науа Тласкалы под предводительством П. де Альварадо; павший в бою военачальник киче - Текум Уман - национальный герой современной Гватемалы. Испанцы сожгли столицу киче вместе с её двумя последними правителями.
Иллюстрация:
Киче из Момостенанго. Архив БРЭ.