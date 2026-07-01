КИЧЕ

КИЧЕ - народ группы майя , крупнейший индейский народ Гватемалы .

Численность 1,3 миллиона человек (2002 год, перепись), по оценкам 2008 года - от 1,8 до 2,5 миллионов человек. Живут в центральных горных районах страны (департаменты Киче, Тотоникапан, Кесальтенанго, Солола, Сан-Маркос). Включают группы: центральную, западно-центральную, сан - андрес - сахкабаха, хоябах, кунен, восточную (или чичикастенанго), сипакапа, сакапультек, рабиналь и успантек.

Говорят диа­лек­тах язы­ка ки­че вет­ви ки­че­мам в со­ста­ве се­мьи майя язы­ков. Близ­ки по язы­ку и куль­ту­ре к как­чи­ке­лям и цу­ту­хи­лям. Пись­мен­ность на ос­но­ве латинской гра­фи­ки (пер­вые па­мят­ни­ки - 1530-х годов); на диа­лек­тах центральных и восточных киче и сан-андрес-сахкабаха ведётся преподавание в начальной школе, на диалекте центральных киче - радиовещание. Большинство говорит также по-испански. Ве­рую­щие - ка­то­ли­ки , есть про­тес­тан­ты (в т. ч. еван­ге­ли­сты, бап­ти­сты, ад­вен­ти­сты, сви­де­те­ли Ие­го­вы).

По этногенетическим преданиям, киче мигрировали в Горную Гватемалу в X-XI веках из Южной Мексики (Табаско), где жили на побережье в области Лагуны-де-Терминос, входили в союз племён, возглавляемый тольтеками; вместе с киче пришли близкородственные им какчикели и цутухили. В X-XII веках киче завоевали центральное нагорье и основали в XIII веке государство; в XIV веке его столицей стал Кумаркаах (руины близ современного г. Санта-Крус-дель-Киче). К концу XIV века данниками киче стали многие народы Гватемалы.

Во главе государства киче первоначально стояли военные вожди четырёх фратрий киче ; после длительной борьбы власть сосредоточилась в руках правящих кланов двух сильнейших фратрий - Кавек и Нихаиб (ныне к ним возводят себя лидирующие кланы во многих общинах). Имели точный календарь, иероглифическую письменность, монументальную архитектуру, изобразительное искусство, мифологический эпос «Пополь-Вух». Государство киче достигло наибольшего могущества в середине XV века при правителе Кикабе.

Позднее постоянные войны с какчикелями, цутухилями, мам, пипилями и др. ослабили киче. В 1510 году они стали данниками ацтеков (которые назвали Кумаркаах Утатланом, а страну киче - Куахтемалланом, по переведённому на науатль самоназванию киче; отсюда - современное название Гватемалы). В 1524 году после поражения в битве в долине Шелаху (департамент Кесальтенанго) завоёваны испанцами в союзе с какчикелями и науа Тласкалы под предводительством П. де Аль­ва­ра­до ; павший в бою военачальник киче - Текум Уман - национальный герой современной Гватемалы. Испанцы сожгли столицу киче вместе с её двумя последними правителями.

Иллюстрация:

Ки­че из Мо­мо­сте­нан­го. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)