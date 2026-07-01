КИЦЦУВАДНА

Киццувaдна — царство позднебронзового века в Юго-Вост. Анатолии (XVI — cередина XIV в. до н. э.).

Возникло, по-видимому, во 2-й половине XVI в. в результате интеграции территорий этого региона, отпавших от хеттов при хеттском царе Аммуне, впервые упоминается во времена хеттского царя Телепину , с которым царь К. Испутахсу заключил договор (ок. 1500 до н. э.). В этнокультурном отношении К. была лувийско-хурритским царством с двумя главными субрегионами: южным, преимущественно лувийским (долина Плодородной Киликии с главным центром г. Адана), и северным, преимущественно хурритским, с религиозным центром г. Кумманне (античный город Комана Катаонская, в хеттских текстах также «город Киццувадны»). С начала XV в. до н. э. К. лавировала между Хатти и Митанни. По договору царя К. Сунассуры с хеттским царем Тудхалией II (середина XV в. до н. э.) или Тудхалией III (начало XIV в. до н. э.) К. в очередной раз отказывалась от союза с Митанни и переходила под протекторат хеттов. Возможно, именно К. упоминается в Амарнской переписке как царство «Дануна» (=Аданийское?). При воцарении хеттского Мурсилиса II (ок. 1340 до н. э.) К. восстала против хеттов и вскоре была окончательно аннексирована ими. По-видимому, еще задолго до этого северная часть К. с центром в Кумманне была отделена хеттами от прочей К. и превращена в особое владение (в египетских источниках XIII—XII вв. до н. э. — «Коде») в составе Хеттского царства, возглавлявшееся правителем в ранге удельного царя с титулом «жрец»; во 2-й четверти — середине XIV в. это место занимал сын Суппилулиумы Телепину, спустя сто лет — Пентипсарри. «Коде» и «Кезведен» (Киццувадна) упоминаются как две разные области Хеттского царства времен битвы при Кадеше (ок. 1270 до н. э.) в египетской «Поэме Пентаура». Владение Коде погибло вместе с Хеттским царством под ударами «народов моря» в начале XII в. до н. э.

Лит.: Bryce T. The Kingdom of the Hittites. Oxford, 2005.