КИБУРГИ

Кибурги (нем. Kyburg, Grafen von Kyburg) — представители двух династий, правивших в конце XI — начале XV в. в графстве Кибург (большая его часть располагалась на севере современной Швейцарии), входившем в состав герцогства Швабия.

В источниках титул графа К. упоминается также в 1-й половине XI в. — Вернер фон К. из рода Винтертуров организовал мятеж против Конрада II в 1030 и погиб в сражении с войском императора.

1. Графы фон Диллинген и К. — род потомков швабского графа Гартмана I фон Диллингена (ум. 1121), женившегося около 1065 на Адельгейде — наследнице Адальберта II (ок. 1025—1063), последнего правителя Тургау из рода Винтертуров. Они перенесли свою резиденцию в замок Кибург. В 1095 Гартман I основал аббатство в Нересхайме. Его потомки активно участвовали в крестовых походах , занимали важные церковные должности в регионе. Они значительно расширили владения рода, укрепив свое положение среди швабской и бургундской знати, чему способствовала и их матримониальная политика. В 1173 К. получили часть владений пресекшегося рода графов Ленцбургов в Аргау. В 1218 Ульрих фон Кибург (ум. 1227) благодаря браку с Анной фон Церинген, дочерью герцога Церингена Бертольда IV (1152—1186), унаследовал часть его владений на севере Бургундии (Арелата), в том числе присоединив земли вокруг Берна (объявленного имперским городом) и Фрибурга. Вслед за этим К. основали в различных частях своих владений целый ряд новых городов (в том числе Цуг, Баден в Аргау, Фрауэнфельд, Арау). Из-за отказа Фридриха II Гогенштауфена поддержать претензии К. на Цюрих и Санкт-Галлен, К. стали одними из основных противников императора в регионе в ходе его конфликтов с папами Римскими. В 1264 мужская линия этого рода пресеклась, а их владения перешли к Габсбургам .

2. Графы фон К. из династии Габсбургов («Новые К.») — потомки сына Рудольфа I (из ветви графов Габсбургов-Лауфенбургов) Эбергарда I (ум. 1284) и дочери Гартмана V фон К. (из Диллинген-К.) Анны, унаследовавшей сначала земли отца, а затем и дяди Гартмана IV (владения К. были разделены между братьями ок. 1250). Их сын Гартман I (1275—1301) взял себе титул графа К. С начала XIV в. представители рода также носили титул ландграфов Бургундии (в ландграфство входили земли, ограниченные с севера и запада средним течением р. Аре). Контроль К. над подвластными территориями ослабила война между сыновьями Гартмана I — Гартманом II (1299 — убит 1322) и Эбергердом II (1299—1357). В ходе конфликта некоторые земли были проданы Берну, вошедшему (наряду с кантонами Цугом и Гларусом) в Швейцарский союз в середине XIV в. и значительно усилившему свое влияние в регионе к концу столетия. Гартман III (ум. 1377) продал или заложил значительную часть своих владений представителям другой ветви Габсбургов — герцогам Австрийским, являвшимся сюзеренами К. В 1382 Рудольф II фон Кибург (1377—1383) напал на Золотурн, добиваясь прощения своих долгов этому городу. В конфликт на стороне Золотурна вмешался Берн, получивший помощь от Базеля, Люцерна, Цюриха, «лесных кантонов» (Ури, Швица и Унтервальдена), а также Савойи, что привело к так называемой Бургорфской войне 1383—1384. По условиям заключенного после нее мира К. были вынуждены продать Берну города Тун и Бургорф, а в 1384 Кибург и Винтертур были приобретены графами Тоггенбургскими. Территориальные потери нанесли удар по позициям рода, от которого он уже не оправился. Брат Рудольфа II, Эгон II, в 1406 продал свой титул и права на ландграфство Бургундию. Некоторые представители К. в конце XIV — начале XV в. получали статус горожан Берна, становились наемниками, вступали в ряды Тевтонского ордена . Династия пресеклась со смертью в 1417 в Берне Бертольда фон К.

Лит.: Pipitz F. E. Die Grafen von Kyburg. Leipzig, 1839; Die Grafen von Kyburg: eine Adelsgeschichte mit Brüchen / Hg. P. Niederhäuser. Zürich, 2015; Die Grafen von Kyburg: Kyburger-Tagung 1980 in Winterthur. Olten, 1981.