КИБРИК ЕВГЕНИЙ АДОЛЬФОВИЧ

КИБРИК ЕВГЕНИЙ АДОЛЬФОВИЧ - российский гра­фик и жи­во­пи­сец, народный художник СССР (1967 год), действительный член Академии Художеств СССР (1962 год).

Отец А. Е. Кибрика. Учился в Институте изобразительных искусств в Одессе (1922-1925 годы) у П. Г. Волокидина и Т. Б. Фраермана, во Вхутеине в Ленинграде (1925-1927 годы) у К. С. Петрова-Водкина, С. В. Присёлкова, А. И. Савинова. Учился также у П. Н. Филонова, в 1926-1930 годах входил в объединение «Мастера аналитического искусства».

Работал преимущественно как художник книги. Ранние произведения Кибрика (иллюстрации к «Подпоручику Киже» Ю. Н. Тынянова, чёрная акварель, 1930 год, ГТГ) созданы в стилистике аналитического искусства. В зрелом творчестве обратился к реалистической манере, акцентируя внимание на психологическом состоянии героев; выполнял графические серии на темы отечественной истории, сочетая обобщённо-монументальные формы рисунка с использованием светотеневых эффектов.

Наиболее значительные произведения Кибрика - циклы иллюстраций к повести «Кола Брюньон» (1934-1936 годы, серебряная медаль Всемирной выставки 1937 года в Париже) и роману «Очарованная душа» (1940-1941 годы) Р. Роллана, к роману «Легенда об Уленшпигеле» Ш. де Костера (1937-1938 годы), повести «Тарас Бульба» Н. В. Гоголя (1943-1945 годы), «Героическим былинам» (1948-1950 годы; все - автолитография) и др. Глубокий трагизм отличает иллюстрации Кибрика к трагедии «Борис Годунов» А. С. Пушкина (чернила, тушь, акварель, 1959-1864 годы, ГТГ).

Многие работы Кибрика посвящены В. И. Ленину. Исполнял также графические портреты и пейзажи (серии «Италия», 1956, 1962, 1966-1968 годов; «По Франции», 1959 год, и др.), живописные произведения. В 1928-1932 годах оформлял спектакли Московского театра рабочей молодёжи (ТРАМ).

Преподавал в ИЖСА (1942-1943 годы; в Самарканде), МХИ (1953-1976 годы, профессор с 1954 года), воспитал несколько поколений художников-графиков. Государственная премия СССР (1948 год). Награждён орденом Ленина (1976 год). В 1985 году в Вознесенске (Николаевская область) открыт Музей Е. А. Кибрика.

Сочинения:

Все­гда от­кры­тие. Из вос­по­ми­на­ний ху­дож­ни­ка // Но­вый мир. 1980. № 1, 2;

Ра­бо­та и мыс­ли ху­дож­ни­ка. М., 1984.

Иллюстрация:

Е. А. Киб­рик. Ил­лю­ст­ра­ция к по­ве­сти Р. Рол­ла­на «Ко­ла Брю­нь­он». 1934–36. Архив БРЭ.

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