КИБИРОВ ТИМУР ЮРЬЕВИЧ
КИБИРОВ ТИМУР ЮРЬЕВИЧ - русский поэт.
Родился в семье военнослужащего. Окончил историко-филологический факультет Московского областного педагогического института (1981 год). Печатается с 1986 года. Уже первые опубликованные произведения (поэмы «Лесная школа», «Жизнь Константина Устиновича Черненко», обе 1988 год; книга стихов «Общие места», 1990 год) вызвали широкую полемику, в т. ч. резкую критику в газете «Правда»
Входил в неформальную группу московских поэтов-концептуалистов (Д. А. Пригов, Л. С. Рубинштейн и др.), однако с концептуализмом и постмодернизмом Кибирова сближали лишь некоторые внешние свойства его поэзии (широкое использование интертекстуальности, открытая ирония, постоянное обращение к символам и мифологемам советского времени, табуированной лексике), которая содержательно основана на глубоком убеждении поэта в связанности своей личной судьбы с трагической судьбой России.
Стилистику Кибирова определяет переплетение двух стихий, иногда гармонизированных, иногда резко противопоставленных друг другу: языка русской поэзии во всей его полноте (от фольклора до стихов современников) и бытового «информационного шума» (речь улицы, официальные штампы, советская риторика, рекламные лозунги, аллюзии на другие тексты массовой культуры).
При всей свободе обращения с языковым, историческим и современным материалом стихи Кибирова нередко бывают дидактичны в последовательном отстаивании точки зрения «естественного человека», с изумлением наблюдающего сегодняшнюю жизнь.
Сочинения:
Сантименты: Восемь книг. Белгород, 1994
Утраченные аллюзии (совм. с И. Л. Фальковским) // Philologica. 1997. № 8/10
«Кто куда, а я – в Россию». М., 2001
Стихи. М., 2005
Кара-барас. М., 2006
Три поэмы. М., 2008.