КИБИРОВ ТИМУР ЮРЬЕВИЧ

КИБИРОВ ТИМУР ЮРЬЕВИЧ - русский поэт.

Ро­дил­ся в се­мье во­ен­но­слу­жа­ще­го. Окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический факультет Мо­с­ков­ско­го об­ла­ст­но­го пе­да­го­гического института (1981 год). Пе­ча­та­ет­ся с 1986 года. Уже пер­вые опуб­ли­ко­ван­ные про­из­ве­де­ния ( по­эмы «Лес­ная шко­ла», «Жизнь Кон­стан­ти­на Ус­ти­но­ви­ча Чер­нен­ко», обе 1988 год; кни­га сти­хов «Об­щие мес­та», 1990 год) вы­зва­ли ши­ро­кую по­ле­ми­ку, в т. ч. рез­кую кри­ти­ку в газете «Прав­да»

Вхо­дил в не­фор­маль­ную груп­пу московских по­этов-кон­цеп­туа­ли­стов (Д. А. При­гов, Л. С. Ру­бин­штейн и др.), од­на­ко с кон­цеп­туа­лиз­мом и по­стмо­дер­низ­мом Кибирова сближали лишь некоторые внешние свойства его поэзии (широкое использование интертекстуальности, открытая ирония, постоянное обращение к символам и мифологемам советского времени, табуированной лексике), которая содержательно основана на глубоком убеждении поэта в связанности своей личной судьбы с трагической судьбой России.

Стилистику Кибирова определяет переплетение двух стихий, иногда гармонизированных, иногда резко противопоставленных друг другу: языка русской поэзии во всей его полноте (от фольклора до стихов современников) и бытового «информационного шума» (речь улицы, официальные штампы, советская риторика, рекламные лозунги, аллюзии на другие тексты массовой культуры).

При всей свободе обращения с языковым, историческим и современным материалом стихи Кибирова нередко бывают дидактичны в последовательном отстаивании точки зрения «естественного человека», с изумлением наблюдающего сегодняшнюю жизнь.

Сочинения:

Сан­ти­мен­ты: Во­семь книг. Бел­го­род, 1994

Ут­ра­чен­ные ал­лю­зии (совм. с И. Л. Фаль­ков­ским) // Philologica. 1997. № 8/10

«Кто ку­да, а я – в Рос­сию». М., 2001

Сти­хи. М., 2005

Ка­ра-ба­рас. М., 2006

Три по­эмы. М., 2008.

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