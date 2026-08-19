КИБЕРОНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Киберонская экспедиция — военная операция роялистов в Бретани (23 июня — 21 июля 1795) во время Французской революции XVIII в.

Инициатором К. э. выступил Ж. де Пюизе, один из бывших лидеров «федералистского мятежа», примкнувший после его поражения к шуанам. Прибыв осенью 1794 в Англию, он убедил У. Питта-младшего и лидера роялистской эмиграции графа д’Артуа (см. Карл Х ) в том, что высадка союзников в Бретани приведет к всеобщему контрреволюционному восстанию в Зап. Франции. В К. э. приняли участие 5437 французских роялистов, 60 британских транспортных судов и 9 военных кораблей. Их поддерживала эскадра адмирала А. Худа, которая 23 июня 1795 нанесла поражение французскому флоту у о. Груа, освободив проход к Киберонскому заливу. С берега высадку прикрывали 5 тыс. шуанов с Ж. Кадудалем во главе. 27 июня роялисты высадились у Карнака. Узнав об этом, им на помощь прибыли еще 10 тыс. шуанов. Они захватили ряд близлежащих деревень и отбили первые атаки республиканских войск. Но развить успех не удалось: командиры роялистов из-за политических разногласий отказались подчиняться де Пюизе. Был отправлен корабль в Лондон за подтверждением его полномочий. Использовав эту заминку, командующий республиканскими войсками Л. Гош собрал до 13 тыс. человек и 3 июля начал наступление. После ожесточенного сражения 6 июля роялисты решили уйти на п-ов Киберон, вход на который защищал захваченный ими форт Пентьевр. Прикрывавшие отступление шуаны понесли большие потери и частично были рассеяны. Блокировав полуостров, Гош стягивал все новые войска, увеличив свою армию до 23 тыс. человек. 16 июля роялисты и шуаны атаковали его позиции, но были отброшены с большими потерями. В ночь на 20 июля Гош штурмом захватил форт Пентьевр. 21 июля остатки десанта капитулировали с условием сохранения жизни всем роялистам. Однако позднее 748 из них были расстреляны по приговору военного трибунала.

Лит.: Champagnac J.-Ph. Quiberon, la répression et la vengeance. Paris, 1989; Huchet P. 1795, Quiberon ou Le destin de la France. Rennes, 1995; Besombes V. Quiberon 1795: itinéraire d’une expédition. Cholet, 2005; Sibenaler J. Quiberon: pour le roi et l’autel. Coudray-Macouard, 2007; Бовыкин Д. Ю. Король без королевства. Людовик XVIII и французские роялисты в 1794—1799 гг. М., 2016.