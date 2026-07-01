КИБЕЛА (др.-греч. Κυβέλη; лат. Cybele)

Малоазийская богиня, культ которой был популярен в эллинистическое и римское время.

Кибела похожа на других великих богинь Востока – Атаргатис, Астарту или коммагенскую Ма. Она стала известна в Греции под именем Матери богов, а в Риме как Великая Мать. Иногда ее называли Агдистис, но в более позднее время эти богини почитались по отдельности. Она связывалась с богом-консортом – Аттисом, юным возлюбленным богини. Его отождествляли с Собазием-Дионисом, лунным богом Меном и Митрой . Центром поклонения Кибеле и Аттису был город Пессинунт близ горы Ида во Фригии. В эллинистически-римском мире богиня как правило изображалась восседающей на троне, с corona muralis (т.н. «стенной венок» – награда, которую получал воин, первым поднявшийся на стену вражеского города), что символизировало Кибелу – покровительницу городов, держащей в руках патеру (блюдо для жертвоприношений) и тимпан, и окруженной львами. Аттиса часто изображали как почти обнаженного юношу с фригийским колпаком на голове.

Кибела появилась в Риме во время войны с Ганнибалом . Римский народ был устрашен частыми дождями из камней, и после обращения к Сивиллиным книгам и Дельфийскому оракулу жрецы сообщили, что враг будет изгнан из Рима, если призвать Идейскую Великую Матерь. Сенат санкционировал введение ее культа в 204 г. до н.э. Была устроена пышная процессия, торжественно из Пергама ввезли метеорит, бывший престолом богини, и когда буквально через несколько месяцев пророчество исполнилось и Карфаген был побежден, Кибела получила храм на Палатинском холме (достроен в 191 г. до н.э.). Ежегодно на протяжение более 500 лет 27 марта совершался обряд омовения статуи Кибелы в Тибре .

Характер этого культа очень сильно разнился с традиционным римским благочестием. Ее жрецы-галлы отличались безумным неистовством, носили женскую одежду, пользовались косметикой, завивали волосы и т.п. Их изнеженность и женоподобность, вопиюще противоречившая старым римским обычаям, вызывала отвращение, но сила богини не ставилась под сомнение. Эта проблема была решена следующим образом: Сенат (точнее, коллегия квиндецимвиров ) изолировал новый культ, запретив римским гражданам входить в число жрецов богини и принимать участие в богослужениях, а торжества в ее честь – Мегалезии – были организованы по римскому образцу и не имели в себе ничего восточного.

В то время были еще возможны истории вроде той, что рассказывают Диодор Сицилийский (XXXVI, 6) и Плутарх (Mar. 17): во времена Помпея приехавший из Пессинунта в Рим великий жрец появился на форуме в священническом облачении, с золотой диадемой и в длинном вышитом одеянии и под предлогом того, что статуя его богини подверглась осквернению, хотел наложить на весь народ наказание. Однако не успел он открыть рот, как трибун приказал ему снять корону, а узнавший об этом плебс взбунтовался и заставил жреца спасаться бегством. Потом, правда, перед ним извинились. Этот эпизод показывает, что еще в I в. до н.э. толпа не испытывала перед богиней того почтения, что демонстрировалось во времена Империи. Со временем культ Кибелы приспособился к римским обычаям, а римляне привыкли к Кибеле Окончательный перелом состоялся при Клавдии. Он увеличил срок Мегалезий до 13 дней и разрешил жрецам покинуть пределы их храма и выйти на улицы.

Существует несколько вариантов мифа о Кибеле и Аттисе, которые можно найти у Геродота (I, 34–45), Овидия (Fasti IV, 221–244), Павсания (VII, 17, 10–22) и Арнобия (V, 5–7). Два последних автора рассказывают, что некогда Зевс породил страшное существо Агдистис, который не обращал внимания ни на богов, ни на людей, и был уверен, что кроме него нет ничего более могущественного на земле, небе и звездах. Для того, чтобы обуздать его дерзость, Либер оскопил его, причем из пролившейся крови выросло гранатовое дерево с плодами. Нана, дочь царя Сангария, положила плод граната за пазуху и забеременела. Сангарий попытался уморить ее голодом, но Кибела поддерживала ее плодами деревьев и другой пищей. Она родила Аттиса, но ее отец приказал выбросить ребенка. Его подобрали какие-то люди, которые выкормили его козлиным молоком. Кибела любила Аттиса за выдающуюся красоту, влюбился в него и Агдистис. Прекрасному юноше была предназначена в жены дочь пессинунтского царя Мидаса Ия, и чтобы никто не помешал свадьбе, царь запер ворота города. Но Мать богов, зная, что Аттис будет счастлив до тex пор, пока будет свободен от брака, вошла в запертый город, приподняв его стены головой. Агдистис привел всех собравшихся на пир в исступление, и Аттис под сосной оскопил себя и умер от потери крови. Великая Мать собрала останки Аттиса и похоронила и оплакивала его и Ию, на могиле которой вырастает миндальное дерево. Агдестис попросил Юпитера, чтобы Аттис воскрес, но тот не согласился, однако позволил, чтобы тело его не разлагалось, волосы всегда росли, и один только мизинец оставался живым и сохранял способность движения.

У Кибелы и Аттиса были свои мистерии, но их содержание остается загадкой для нас. Основные ритуалы Кибелы в античном мире – самоувечье жрецов и тавроболии, когда над головой посвящаемого забивался бык, и он купался в его крови (существовали и криоболии, в которых место быка занимал баран); считалось, что таким образом человек возрождается к жизни чистым и безгрешным. Посвящаемый опускался в яму, вырытую в земле, и над ним закалывался копьем бык: бычья кровь стекала на человека, и он чувствовал ее на щеках, ушах, губах, на носу и в глазах, даже ловил капли крови языком. Затем ему поклонялись зрители. Изначально ритуал мог быть продолжением охоты на быка; на это, кажется, указывает сам термин. Первые эпиграфические свидетельства, относящиеся ко II в. н.э., ничего нам не сообщают о значении этого действа, кроме того, что оно делалось в честь императора, его семьи или всей Империи; из более поздних надписей мы узнаем, что получатель «приобрел новую жизнь на двадцать лет», а еще позже – «приобрел новую жизнь навсегда».

Автор статьи: А.Д. Пантелеев