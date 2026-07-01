КИБАЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
Российский скульптор, народный художник СССР (1963 год), действительный член Академии Художеств СССР (1954 год).
Учился в Художественном техникуме в Саратове (1929-1931 годы) у Е. В. Егорова. Жил в Курске (1938-1939 годы; художник Курского драматического театра), Саратове (до 1949 года), затем в Москве.
Большое место в творчестве Кибальникова занимала работа над образами Н. Г. Чернышевского портреты; (памятник в Саратове - бронза, гранит, 1953 год) и В. В. Маяковского [портреты, в том числе на могиле поэта на Новодевичьем кладбище (бронза, гранит, 1957 год) и в нижнем зале станции метро «Маяковская» (мрамор, гранит, 1965 год); памятник (бронза, гранит, 1958 год) - все в Москве]. Многие работы Кибальникова посвящены В. И. Ленину.
Автор памятников «Героям, борцам Красного Царицына» (бронза, гранит, 1955 год, Волгоград), А. Н. Радищеву в Саратове (гранит, 1974 год), С. А. Есенину в Рязани (бронза, гранит, 1975 год) и П. М. Третьякову перед зданием ГТГ (гранит, 1980 год); исполнил также ряд надгробий.
Памятники Кибальникова обогащены мотивом движения, придающего им жизненную достоверность и выразительность психологической характеристики. Тема космоса отразилась в работе Кибальникова над двумя аллегорическими фигурами - «Наука» и «К Солнцу» («Прогресс») для Звёздного городка под Москвой (медь кованая, 1961 год).
Руководил творческим коллективом, создавшим мемориальный ансамбль «Брестская крепость-герой» (1971 год). Государственная премия СССР (1949, 1951 годы), Ленинская премия (1959 год). Награждён орденом Ленина (1982 год).
Иллюстрация:
А. П. Кибальников. Памятник П. М. Третьякову перед зданием Третьяковской галереи в Москве. Гранит. 1980. Фото А. И. Нагаева. Архив БРЭ.