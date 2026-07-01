КИБАЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ

Российский скульп­тор, народный художник СССР (1963 год), действительный член Академии Художеств СССР (1954 год).

Учился в Художественном техникуме в Саратове (1929-1931 годы) у Е. В. Егорова. Жил в Курске (1938-1939 годы; художник Курского драматического театра), Саратове (до 1949 года), затем в Москве.

Большое место в творчестве Кибальникова занимала работа над образами Н. Г. Чер­ны­шев­ско­го портреты; (памятник в Саратове - бронза, гранит, 1953 год) и В. В. Маяковского [портреты, в том числе на могиле поэта на Новодевичьем кладбище (бронза, гранит, 1957 год) и в нижнем зале станции метро «Маяковская» (мрамор, гранит, 1965 год); памятник (бронза, гранит, 1958 год) - все в Москве]. Многие работы Кибальникова посвящены В. И. Ле­ни­ну .

Ав­тор па­мят­ни­ков «Ге­ро­ям, бор­цам Крас­но­го Ца­ри­цы­на» (брон­за, гра­нит, 1955 год, Вол­го­град), А. Н. Ра­ди­ще­ву в Са­ра­то­ве (гра­нит, 1974 год), С. А. Есе­ни­ну в Ря­за­ни (брон­за, гра­нит, 1975 год) и П. М. Треть­я­ко­ву пе­ред зда­ни­ем ГТГ (гра­нит, 1980 год); ис­пол­нил так­же ряд над­гро­бий .

Памятники Кибальникова обогащены мотивом движения, придающего им жизненную достоверность и выразительность психологической характеристики. Тема космоса отразилась в работе Кибальникова над двумя аллегорическими фигурами - «Наука» и «К Солнцу» («Прогресс») для Звёздного городка под Москвой (медь кованая, 1961 год).

Руководил творческим коллективом, создавшим мемориальный ансамбль «Брестская крепость-герой» (1971 год). Государственная премия СССР (1949, 1951 годы), Ленинская премия (1959 год). Награждён орденом Ленина (1982 год).

Иллюстрация:

А. П. Ки­баль­ни­ков. Па­мят­ник П. М. Треть­я­ко­ву пе­ред зда­ни­ем Треть­я­ков­ской га­ле­реи в Мо­ск­ве. Гра­нит. 1980. Фото А. И. Нагаева. Архив БРЭ.

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