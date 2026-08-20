КИБАЛЬЧИЧ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Кибальчич, Николай Иванович (19[31].10.1853, г. Короп, Черниговская губ. — 03[15].04.1881, Санкт-Петербург) — русский революционер-народник.

Из семьи священника. С детства проявлял интерес и тягу к техническим наукам и химии. Учился в Черниговской духовной семинарии. В 1871—1873 учился в Санкт-Петербургском институте инженеров путей сообщения, затем — в Медико-хирургической академии. В октябре 1875 арестован по обвинению в пропаганде в деревне. Содержался в тюрьме в Киеве без вынесения приговора.

После освобождения весной 1878 перешел на нелегальное положение и по предложению А. Д. Михайлова вступил в организацию «Земля и воля» , где вошел в тайную фракционную группу «Свобода или смерть», выступавшую за политические методы борьбы и тактику террора. На одной из конспиративных квартир в Петербурге К. организовал динамитную мастерскую. С августа 1879 стал агентом Исполнительного комитета «Народной воли» . Участвовал в подготовке всех покушений на императора Александра II, организованных народовольцами, включая покушение 1 марта 1881. В 1879—1881 К. сотрудничал как в легальных печатных изданиях («Мысль», «Новое обозрение», «Слово»), так и в нелегальном органе «Народная воля». В 1880 обеспечивал работу нелегальной типографии, где печатались «Листки „Народной воли”». Арестован 17 марта 1881 по делу первомартовцев на основании показаний Н. И. Рысакова. Находясь в тюрьме, разработал оригинальный проект летательного аппарата на реактивной тяге, значительно опередивший свое время. 30 марта 1881 приговорен к смертной казни. Повешен с другими первомартовцами на Семеновском плацу в Петербурге.

Лит.: Волк С. С. Народная воля. 1879—1882. М.–Л., 1966; Литература партии «Народная Воля». М., 1930; Н. И. Кибальчич. СПб., 1906; «Народная воля» перед царским судом. Вып. 1, 2. М., 1930—1931; Фигнер В. Н. Запечатленный труд. Воспоминания. Т. 1, 2. М., 1964.