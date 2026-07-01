КИАНТО ИЛМАРИ

КИАНТО ИЛМАРИ (псевдоним; настоящая фамилия Каламниус) - финский писатель.

Окон­чил Хель­синк­ский университет (1900 год), за­тем про­дол­жил об­ра­зо­ва­ние в Московском университете (1901-1903 годы); со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие по югу Российской им­пе­рии. Впе­чат­ле­ния от пре­бы­ва­ния в Рос­сии от­ра­зи­лись в ря­де со­чи­не­ний, в т. ч. в ро­ма­не «Мо­с­ков­ский ма­гистр» («Moskovan mais­teri», 1946 год).

Кианто принадлежал к кругу финских толстовцев, переписывался с Л. Н. Тол­стым и под влия­ни­ем его идей от­рёк­ся от Церк­ви. Кианто не при­нял Октябрьскую ре­во­лю­цию 1917 года и в ходе гражданской войны в Финляндии (1918 год) участвовал в походе в Беломорскую Карелию.

Печатался с 1896 года. Наиболее значительное сочинение - социально-критический роман о жизни бедноты из приграничного таёжного края Суомуссалми «Красная черта» («Punainen viiva», 1909 год).

Среди других сочинений - романы «Иосэппи с Рюсюранта» («Ryysyrannan Jooseppi», 1924 год) и «Пожилая почтальонша» («Vanha postineiti», 1935 год), поэтические сборники, переводы романов Толстого и И. А. Гон­ча­ро­ва .

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