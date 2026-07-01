КИАНТО ИЛМАРИ
КИАНТО ИЛМАРИ (псевдоним; настоящая фамилия Каламниус) - финский писатель.
Окончил Хельсинкский университет (1900 год), затем продолжил образование в Московском университете (1901-1903 годы); совершил путешествие по югу Российской империи. Впечатления от пребывания в России отразились в ряде сочинений, в т. ч. в романе «Московский магистр» («Moskovan maisteri», 1946 год).
Кианто принадлежал к кругу финских толстовцев, переписывался с Л. Н. Толстым и под влиянием его идей отрёкся от Церкви. Кианто не принял Октябрьскую революцию 1917 года и в ходе гражданской войны в Финляндии (1918 год) участвовал в походе в Беломорскую Карелию.
Печатался с 1896 года. Наиболее значительное сочинение - социально-критический роман о жизни бедноты из приграничного таёжного края Суомуссалми «Красная черта» («Punainen viiva», 1909 год).
Среди других сочинений - романы «Иосэппи с Рюсюранта» («Ryysyrannan Jooseppi», 1924 год) и «Пожилая почтальонша» («Vanha postineiti», 1935 год), поэтические сборники, переводы романов Толстого и И. А. Гончарова.