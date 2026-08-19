КИАФ
КИАФ - глиняный сосуд для разливания вина в форме чашки на низком поддоне, с высокой петлеобразной ручкой, украшенной вверху фигурным шипом-налепом.
Расписывались в чернофигурной технике; в культурах, связанных с древнегреческой традицией, бытовали в основном в VI-V века до нашей эры, но широкого распространения не имели.
Второе значение - небольшой бронзовый или серебряный черпак для разливания вина из амфор, с длинной ручкой, изогнутой на конце в виде головки лебедя. Металлические киафы были широко распространены в культурах, связанных с древнегреческой традицией, в VI-IV веках до нашей эры.
Третье знчение - античная мера объёма жидкостей и сыпучих тел (1/12 секстария), около 0,045 л.
Иллюстрация:
Чернофигурный киаф. 560–540 до н. э. Мастер Лидос. Музей Виллы Джулия (Рим). Архив БРЭ.