МИЛЬТИАД

Мильтиад (Мильтиад Младший, древнегреч . Μιλτιάδης), (ок. 550 до н. э., Афины — 489 до н. э., там же) — афинский полководец, участник Греко-персидских войн. Происходил из аристократического рода Филаидов. В 524 до н. э. занимал должность архонта-эпонима. Около 520 до н. э. отправился в Херсонес Фракийский, где, унаследовав власть своего дяди Мильтиада Старшего, стал тираном, оставаясь при этом афинским гражданином. Женился на фракийской царевне. Около 514 до н. э., вынужденный признать власть Персии, в числе других зависимых греческих правителей участвовал в походе Дария I на скифов; охранял построенный Дарием мост через Дунай. Около 20 лет пробыв в положении вассального тирана под властью Персии, хорошо изучил сильные и слабые стороны персидской военной организации и тактики. После подавления Дарием I Ионийского восстания в 493 до н. э. бежал в Афины и стал там одним из наиболее влиятельных политиков, лидером антиперсидской группировки. Избранный одним из стратегов на 490 до н. э., добивался мобилизации всех сил для отпора ожидаемому нападению персов, в том числе освобождения какого-то числа рабов. Настоял на форсированном выступлении афинского ополчения навстречу персидскому корпусу, высадившемуся у Марафона. Получив единоличное командование, одержал блестящую победу в Марафонской битве 490 до н. э. В 489 до н. э. возглавил поход афинского флота на Киклады. Экспедиция оказалась неудачной; возвратившись в Афины после безуспешной осады перешедшего на сторону персов о. Парос, М. был привлечен к суду по обвинению Ксантиппа и приговорен к уплате огромного штрафа (50 талантов серебра), выплатить который не смог. Скончался от ран, полученных при осаде Пароса. Похоронен на Марафонском поле. Сыном М. был Кимон. В последующей античной традиции М. характеризуется как «первый благодетель всего эллинского народа», недосягаемый образец доблести и патриотизма.

Лит. : Berve H. Miltiades. Berlin, 1937; Kinzl K. H. Miltiades-Forschungen. Wien, 1968; Суриков И. Е. Античная Греция: политики в контексте эпохи. Архаика и ранняя классика. М., 2005. И. Е. Суриков.