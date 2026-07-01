КХУЛНА
КХУЛНА - нород на юго-западе Бангладеш, административный центр области Кхулна.
Население 1407,0 тысяч человек (2009 год). Расположен в дельте Ганга, протянулся вдоль правого берега реки Бхайраб. Узел автодорог. Железнодорожная станция.
Дата основания неизвестна. Статус города с 1884 года. Быстро развивался с начала 1960-х годов после сооружения в 50 км к югу от Кхулна крупного морского порта Мунгла (Монгла). Инженерно-технологический университет (1974 год, современное название и статус с 2003 года), университет Кхулны (1987 год). Археологический музей. Областной театр (1900 год; один из первых в стране).
Крупный индустриальный центр. Два сталелитейных завода, трубопрокатный завод, судоверфь. Фабрики по производству газетной бумаги, древесно-волокнистых плит, спичек, пластмасс, шариковых ручек и др. Многочисленные предприятия по выпуску обуви, переработке джута, риса, изготовлению льда.