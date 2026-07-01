КХУЛНА

КХУЛНА - но­род на юго-за­па­де Банг­ла­деш , административный центр области Кхул­на.

Население 1407,0 тысяч человек (2009 год). Рас­по­ло­жен в дель­те Ган­га, про­тя­нул­ся вдоль пра­во­го бе­ре­га реки Бхай­раб. Узел ав­то­до­рог. Железнодорожная стан­ция.

Да­та ос­но­ва­ния не­из­вест­на. Ста­тус го­ро­да с 1884 года. Бы­ст­ро раз­ви­вал­ся с начала 1960-х годов по­сле со­ору­же­ния в 50 км к югу от Кхулна круп­но­го морского пор­та Мунг­ла (Монг­ла). Инженерно-тех­но­ло­гический университет (1974 год, современное название и ста­тус с 2003 года), университет Кхулны (1987 год). Ар­хео­ло­гический му­зей. Об­ла­ст­ной те­атр (1900 год; один из пер­вых в стра­не).

Круп­ный ин­ду­ст­ри­аль­ный центр. Два ста­ле­ли­тей­ных за­во­да, тру­бо­про­кат­ный за­вод, су­до­верфь. Фаб­ри­ки по про­изводству га­зет­ной бу­ма­ги, дре­вес­но-во­лок­ни­стых плит, спи­чек, пла­ст­масс, ша­ри­ко­вых ру­чек и др. Мно­го­численные пред­при­ятия по вы­пус­ку обу­ви, пе­ре­ра­бот­ке джу­та, ри­са, из­го­тов­ле­нию льда.

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