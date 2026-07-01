КХМЕРЫ ГОРНЫЕ
КХМЕРЫ ГОРНЫЕ - группа мон-кхмерских народов в Юго-Восточной Азии.
Термин «кхмеры горные» был введён в Камбодже в 1960-е годы для обозначения горных племён северо-востока страны. В российской этнографии был распространён на древние малые мон-кхмероязычные народы Индокитая. Живут в горных районах Юго-Западного Китая (провинция Юньнань), Западного Вьетнама, Северного, Восточного и Южного Лаоса, Восточной Мьянмы, Северного и Восточного Таиланда, Сев.-Восточной Камбоджи. Общая численность в Китае - свыше 700 тысяч человек, Вьетнаме - около 1,3 миллиона человек, Лаосе - около 1,6 миллиона человек, в Мьянме - свыше 1,8 миллиона человек, Таиланде - около 600 тысяч человек, Камбодже - свыше 150 тысяч человек (2008 год, оценка). Говорят на мон-кхмерских языках.
К северным кхмерам горным («монам горным») относят: народы палаунг-ва [западные –- ва (свыше 900 тысяч человек), булан (112 тысяч человек) и др.; восточные - палаунг (640 тысяч человек), данау (138 тысяч человек), рианг (50 тысяч человек), ламет (14 тысяч человек) и др.], манг (3,5 тысячи человек), кхму [кхму (свыше 900 тысяч человек), пхай (54 тысячи человек), прай (40 тысяч человек) и др.]. К восточным кхмерам гоным относят: народы банар [северные - хрэ (тямрэ, татём; 130 тысяч человек), седанг (130 тысяч человек) и др.; центральные - банар (бана; 180 тысяч человек), тампуон (32 тысячи человек) и др.; западные - суи (самоназвание - джру, язык - джру, или ловен; 86 тысяч человек) и др.; южные - срэ (кэхо, кохо; 147 тысяч человек), мнонг (мнонг гар и мнонг рлам; 123 тысячи человек), стиенг (97 тысяч человек), ма (самоназвание - контяу; 38 тысяч человек) и др.], кату [центральные - катанг (120 тысяч человек), таой (60 тысяч человек) и др.; восточные - кату (самоназвание - кту; 78 тысяч человек), пакох (15 тысяч человек) и др.; западные - куи (440 тысяч человек), со (мангконг; 160 тысяч человек), бру (язык - брао; 150 тысяч человек) и др.].
Языки отличаются от кхмерского системой числительных (у кхмеров - пятеричная, у кхмеров горных - десятеричная). Для некоторых народов (катанг, таой, кату, бру, со, ва, палаунг, банар, хрэ и др.) создана письменность на латинской графической основе, местами сохраняются письменности на индийской основе (лиек, дуота, тотхам, толек и др.). На языке ва ведутся радио- и телепередачи. Кхмеры горные придерживаются традиц. религий, у некоторых народов (палаунг-ва, а также бру, со, куй, хонг и др.) распространён буддизм; есть христиане. В Камбодже Кхмеры горные (кхмаэ лы) ассимилируются собственно кхмерами.
По-видимому, кхмеры горные - остаток древнего субстрата, сыгравшего важную роль в этногенезе кхмеров, монов, мьянма, сиамцев, лао, вьетов. Традиционная культура типична для горных народов Юго-Восточной Азии. Занимаются ручным подсечно-огневым земледелием (клейкий рис, кукуруза, батат, овощи), животноводством (буйволы, свиньи, птица, слоны), охотой (в том числе на кабанов, медведей, слонов, тигров), рыболовством и собирательством; местами развивается пашенное заливное и богарное рисоводство. Ремёсла - ткачество, плетение из бамбука, кузнечное дело. Традиционные поселения часто обнесены частоколом, иногда имеют круговую планировку, в центре - общинный дом. Жилище свайное или наземное, со входом с торцовой (на севере) или длинной (на юге) стороны; конёк иногда имеет резные украшения в виде рогов буйвола, птичьих голов и др. У ма, седанг и др. сохраняются длинные дома (длиной до 100 м).
Одежда - распашная куртка с набедренной повязкой у мужчин и несшитой юбкой у женщин; известна одежда из луба. Носят большое количество серебряных и медных украшений, распространены обычаи татуировки (особенно на юге), чернения, подпиливания и удаления зубов. Основная пища - клейкий рис; характерен обычай питья через нос (кхму). Преобладают патрилинейные роды и патрилокальный брак, у мнонг и срэ известны матрилинейный род и матрилокальный брак. Распространены различные варианты асимметричного брачного обмена, основанного на обязательном кросскузенном браке (при редком несоблюдении этого правила одна из сторон платит другой компенсацию; у некоторых народов обязательным брачным партнёром является дочь младшего брата матери - мнонг гар или младшая дочь старшего брата матери - ма).
Преобладают бифуркативные системы терминов родства, местами с генерационным скосом (типа «кроу» у мнонг гар и типа «омаха» у ламет). Сиблинги делятся по относительному возрасту и полу, у мнонг гар и срэ – также по относит. полу. У ламет, палаунг и мнонг гар асимметричный брачный обмен приводит к отождествлению нескольких категорий родственников и свойственников; банар, стиенг, рианг не практикуют асимметричный брачный обмен, но выражают этот обычай в терминологии родства. Распространена текнонимия.
Сохраняются традиционные верования и мифология, фольклор, жертвоприношения буйволов; в прошлом существовала охота за головами.